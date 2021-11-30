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Sinop'ta kuvvetli rüzgarda çatı uçtu; motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı

SİNOP'ta kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 6 katlı apartmanın çatısı uçtu. Valilik, şiddetli rüzgar nedeniyle kentte saat 21.00'e kadar motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı ile motorlu kuryelik yapılmasını yasakladı.
Sinop'ta kuvvetli rüzgarda çatı uçtu; motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ada Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları, çevreye dağıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, apartmanda ise hasar meydana geldi. Apartman yöneticisi Celil Aksan, "Çatıyı yeni yaptırmıştık ama hiçbir önlem almadan çatıyı tutturmuşlar. Resimlerini çektik, itfaiye geldi ve inceleme yaptı. 'Biz kaldıramayız' dedi. Ben de polisi aradım, tutanak tuttular" dedi.

Öte yandan, Sinop Valiliği'nce yapılan açıklamada, etkili rüzgar nedeniyle kentte saat 21.00'e kadar motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı ile motorlu kuryelik yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

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