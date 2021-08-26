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Sinop'taki selden etkilenen 19 'can' Ankara'da yeni yuvasına kavuştu

Hayvansever Mehmet Akçay, Ayancık'taki selden etkilenen 11'i yavru 19 köpeği, kiraladığı üç araçla Ankara'ya getirerek bakımını üstlendi.
Sinop'taki selden etkilenen 19 'can' Ankara'da yeni yuvasına kavuştu

Bir süre öncesine kadar farklı sektörlerde ticari faaliyet yürüten Akçay, yaklaşık 15 yıl önce başta park ve dağdakiler olmak üzere, gördüğü sokak hayvanlarını beslemeye, hasta olanları tedavi ettirmeye başladı.

Hayvanlar için daha güvenli bir ortam sağlamak isteyen Mehmet Akçay, 6 yıl önce Gölbaşı ilçesine bağlı Yavrucuk Mahallesi'nde 8 dönüm arazi üzerine bir yaşam alanı oluşturdu.

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Akçay, Mehmet Amca Yaşam Alanı (MAYA) adını taşıyan ve iki bakıcının görev yaptığı alanda, kendi imkanları ve bağışlar sayesinde şu an 100'den fazla sokak köpeğine sahip çıkıyor.

MAYA'daki köpekler arasına son olarak, Sinop'taki selden etkilenen biri gebe 8 yetişkin ve 11 yavru olmak üzere 19 köpek katıldı.

Köpeklerin Sinop'tan getirilmesi için 3 araç kiralayan Akçay, onları MAYA'da "Hoş geldiniz." diyerek karşıladı.
"Diğer dünya varlıkları gibi eşit koşullarda yaşatabilmeyi amaçlıyoruz"
Akçay, 15 yıl önce başlayan sokak hayvanlarına sahip çıkma hikayesini  anlattı.

Sahiplendiği köpeklerin, 6 yıl önce oluşturduğu yaşam alanında, barınaklara göre daha rahat bir yaşam sürdüğünü belirten Akçay, onları diğer dünya varlıkları gibi eşit koşullarda yaşatabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'de çok sayıda hayvansever olduğuna işaret eden Akçay, bu kişilerin bir araya gelmesi halinde sokak köpeklerinin kurtarılması için çok büyük bir potansiyelin yakalanacağını ifade etti. Bu potansiyeli bir araya getirmek amacıyla bir vakıf kurma çalışması yürüttüğünü anlatan Akçay, şöyle konuştu:

"Evlere, ailelere köpek sahiplendirme fikrine bir nebze katılıyorum. Çünkü biliyoruz ki ailelerde yaşama şansı bulamadıkları oluyor, hastalıkları oluyor, alerjik durumlar var, tekrar sokağa terk edilebiliyorlar. Bu da vahim bir durum. Onun için köpekleri 'apartmanlara, iş yerlerine ve fabrikalara sahiplendirelim' dedik. Bunu başardım. 20'ye yakın köpeği site ve apartmanlara sahiplendirdim. Apartmanın bünyesinde bir şekilde yaşıyorlar. Çünkü herkes seviyor. Hayvan da orayı sahipleniyor, gelen gidene kuyruk sağlıyor."
Akçay, resmi makamların da destek vermesi halinde sokak köpeği sorununun çözülebileceğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesinin köpekleri köylülere sahiplendirdiğini hatırlattı.

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Sinop'un Ayancık ilçesindeki selden etkilenen köpeklerin Ankara'ya getirilme sürecini de anlatan Mehmet Akçay, şunları kaydetti:

"Konu bana iletildiğinde köpeklerin yaşama şansının kalmadığını anladım. Çünkü kaldıkları şantiyenin tamamını sel götürmüş. Bir hayvansever gönüllü, hayvanları selden kurtarmış. Bir sürü hayvan da zayi olmuş, kaybetmişiz. Orada çalışan bir görevli kısıtlı imkanlarıyla bugüne kadar bakmış. Biz sahiplenelim, dedim. Onlara burada yer ayarladık, ölünceye kadar bakacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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