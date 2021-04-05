Sinovac mı? BionTech mi? Hangi aşı güvenli? Uzman isim İlksayfa'ya cevapladı

Gazetemize konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi vererek, “Her iki aşı da güvenli ve etkin. Alerjisi olan Sinovac, olmayan ise BionTech aşısı tercih edebilir” dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede Çin'den 2,5 ay önce getirilen Sinovac aşısının ardından, geçtiğimiz haftadan itibaren Alman BionTech aşısının da devreye alınmasıyla birlikte vatandaşlara aşı tercihi hakkı sunuldu. Aşıda öncelikli gruplar randevu sistemi üzerinden Sinovac ya da BionTech aşısını tercih edebiliyor.

HANGİ AŞI TERCİH EDİLMELİ?

Ankara Özel 100.Yıl Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Maden, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili gazetemize bilgi verdi.

Emin Maden, "Çin aşısı bir ölü virüs aşısıdır, dolayısıyla çok güvenlidir; ama etkinliği biraz düşük olabilir. Yapılan araştırmalarda Çin aşısı Sinovac’ın yüzde 90, yüzde 100 gibi bir aşı etkinliği göstermiş değil; ama hastalıktan yüksek oranda koruyabiliyor" dedi.

AŞILARIN SAKLANMA KOŞULLARI FARKLI

Maden, Alman aşısıyla ilgili ise "BionTech aşısı bir mRNA aşısıdır. Bu aşı daha farklı bir mekanizmayla etkisini gösteriyor. Bu aşının saklama koşulları önemli. BionTech’in eksi 70 derecede saklanması gerekiyor, bunun için de özel korunma alanları gerek. BionTech’in etkinliği ve koruma yüzdesi Sinovac aşısına göre daha yüksek. Saklanma koşullarından dolayı BionTech aşısının her ortamda yapılamaması gibi bir durum var. Sinovac aşısı sağlık ocaklarında, aile merkezlerinde yapılırken, BionTech aşısı donanımlı hastanelerde yapılabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ALERJİSİ OLANLAR HANGİ AŞIYI TERCİH ETMELİ?

Alerjisi olan ya da bağışıklığı zayıf olan kişilerin aşı tercihiyle ilgili bilgi veren Maden, "BionTech aşısı biraz daha fazla alerjiye neden oluyor; ancak etkinliği daha hızlı başlıyor, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha etkin oluyor. Alerjik bünyeye sahip olanların, bir alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerin Sinovac aşısı olmasını öneriyorum. Alerjisi olmayan kişiler her ikisini de yaptırabilir" ifadelerini kullandı.

AŞILARIN YAN ETKİLERİ NELER?

Maden, aşıların görülebilecek yan etkileriyle ilgili şunları söyledi: "BionTech aşısında yan etki görülme ihtimali daha fazla; ama bunlar aşıdan kaçacağımız kadar güçlü yan etkiler değil. Aşı sonrası kişilerde kırgınlık, aşı yerinde ağrı sızı olabilir. BionTech aşısında alerji oranı Çin aşısına göre biraz daha yüksek. Aşı vurulduktan sonra kişi ortamda bir süre beklerse alerji gözlemlenmesi hemen orada müdahale edilebilir."

AŞILAR GÜVENLİ Mİ?

Virüsten korunmak için aşıya ulaşabilen herkesin aşı vurulması gerektiğini kaydeden Maden, "Aşıya ulaşabilen herkes aşısını yaptırsın. Her iki aşı da güvenli ve etkin. İki aşı en azından ağır hastalıktan koruyor, hastaneye yatış oranlarını azaltır. Hastalığı grip ve nezle gibi geçirebilirsiniz. Aşıdan çekinmek gibi bir durum söz konusu olmamalı. Aşı sırası gelen herkes hemen aşı olmalı" diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA