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Sıraya girdiler: Almanya'dan S-400 mesajı

Alman hükümeti Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri almaya hazırlanan Türkiye’ye, NATO’daki konumunu göz önünde bulundurarak bu kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yaptı.
Sıraya girdiler: Almanya'dan S-400 mesajı

Alman hükümeti, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin alımı konusunda Türkiye'yi uyardı. Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, "Alman hükümeti, Türkiye'nin kararını transatlantik ittifaktaki konumu çerçevesinde bir kez daha gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır" açıklaması yaptı.

Alman hükümet sözcüsü, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan S-400 anlaşmasının NATO içinde de "sürekli ve hararetli bir şekilde tartışılan bir konu" olduğunu belirterek, ayrıca Rus silah sistemlerinin ithal edilmesinin Türkiye'ye yönelik Amerikan yaptırımlarını devreye sokabileceğini hatırlattı. Demmer, "Bu da ne Türkiye'nin ne de NATO'nun çıkarına olabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak S-400'ler konusunda iki gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atmayacakları mesajını vererek "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü yaptığı açıklamada bu mesajı yineleyerek, ABD'nin yürürlüğe sokmakla tehdit ettiği yaptırımlara karşı Türkiye'nin atacağı adımlar konusunda hazırlıklar yapıldığını bildirmişti. 

KAYNAK: DW TÜRKÇE

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