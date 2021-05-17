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Şirinevler Meydanı'nda İsrail protestosu

-BAHÇELİEVLER Şirinevler'de toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Şirinevler Meydanı'nda İsrail protestosu

Filistin Dayanışma Derneği ve Arap Topluluğu Birliği'nin çağrısı üzerine Şirinevler Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı eylem düzenledi. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Çoğunluğunu yabancı uyruklu kişilerin oluşturduğu gruptakilere Arapça konuşmalar yapıldı.

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Muhammed Zekioğlu, Türkiye ve tüm Arap ülkelerinin Filistin'in mücadelesine destek verdiğini dile getirerek, "Arap ülkeleri Filistin'in yanında olduğunu göstermek için herkes diyor ki, biz Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e, Gazze'ye her şeyi yapmaya hazırız. Ölüme gitmeye hazırız. İnşallah, zafer Türkiye'den Filistin'e gider, Mescid-i Aksa'yı kurtarırız" dedi.

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