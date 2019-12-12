  • BIST 109.267
  • Altın 275,001
  • Dolar 5,7958
  • Euro 6,4525
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Şırınga çikolata fabrikasından açıklama

. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, Mert Yağız Köksal'ın (7) ölümünün ardından açıklama yaptı.
Şırınga çikolata fabrikasından açıklama

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Çikolatanın üretildiği, Kocaeli Gebze'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, ürünle ilgili açıklama yaptı. Uçkun, "Öncelikle olaydan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istiyoruz. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Her ne kadar savcılık, ölümü çikolataya bağlasa da çocuğun ağzında ve gırtlağında yediği çikolatadan dolayı olduğuna dair bulguya rastlanamadığı bilgisi var elimizde. Ayrıca bu ürünü birkaç firma daha üretiyor. Yüzde 100 bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok" diye konuştu. 

'SORUMLULUĞUMUZUN ARKASINDA DURURUZ'

'Şırınga çikolata'yı yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Yüksel Uçkun, "Ürünümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile üretilmektedir ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Üzerimize düşen ne var ise yapmaya hazırız, sorumluluğumuzdan kaçmayacağız. Avukatlarımız konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Bu üzücü olay çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullarda ilk yardımı bilen hiç kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Okulda öğretmenlerden bir kişi ilk yardımı bilmiş olsaydı belki çocuğumuz yaşıyor olacaktı. Okulun hemen karşısında sağlık ocağı olmasına rağmen olaya zamanında müdahale edilmediği ortadadır. Şirket olarak altını çizerek söylemek istiyoruz ki Adli Tıp raporları netleştikten sonra sorumluluğumuzun arkasında durarak, kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'dan Almanya'ya misilleme: Ülkeyi terk edin12 Aralık 2019 Perşembe 12:00
  • Çorum'da kız yurdunda 103 öğrenci hastanelik oldu12 Aralık 2019 Perşembe 10:24
  • Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha12 Aralık 2019 Perşembe 10:16
  • Yeni imar planına bisiklet zorunluluğu getirildi12 Aralık 2019 Perşembe 09:58
  • Adalet Bakanı Gül: Yargının ideolojisi yoktur12 Aralık 2019 Perşembe 09:55
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan 'yaptırım tasarısı' tepkisi12 Aralık 2019 Perşembe 09:39
  • Ali İhsan Yavuz: Son iki gün çalışabildim12 Aralık 2019 Perşembe 09:38
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 12 Aralık 2019 - ASKİ12 Aralık 2019 Perşembe 09:32
  • Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var12 Aralık 2019 Perşembe 09:31
  • Elektrik Kesintisi 12 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ12 Aralık 2019 Perşembe 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti