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'Şırınga çikolata' firmasından açıklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, Mert Yağız Köksal'ın (7) ölümünün ardından açıklama yaptı.
'Şırınga çikolata' firmasından açıklama

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Çikolatanın üretildiği, Kocaeli Gebze'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, ürünle ilgili açıklama yaptı. Uçkun, "Öncelikle olaydan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istiyoruz. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Her ne kadar savcılık, ölümü çikolataya bağlasa da çocuğun ağzında ve gırtlağında yediği çikolatadan dolayı olduğuna dair bulguya rastlanamadığı bilgisi var elimizde. Ayrıca bu ürünü birkaç firma daha üretiyor. Yüzde 100 bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok" diye konuştu. 

'SORUMLULUĞUMUZUN ARKASINDA DURURUZ'

'Şırınga çikolata'yı yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Yüksel Uçkun, "Ürünümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile üretilmektedir ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Üzerimize düşen ne var ise yapmaya hazırız, sorumluluğumuzdan kaçmayacağız. Avukatlarımız konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Bu üzücü olay çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullarda ilk yardımı bilen hiç kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Okulda öğretmenlerden bir kişi ilk yardımı bilmiş olsaydı belki çocuğumuz yaşıyor olacaktı. Okulun hemen karşısında sağlık ocağı olmasına rağmen olaya zamanında müdahale edilmediği ortadadır. Şirket olarak altını çizerek söylemek istiyoruz ki Adli Tıp raporları netleştikten sonra sorumluluğumuzun arkasında durarak, kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

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