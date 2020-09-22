Sirkeli suyla koronayı yendi

Koronavirüsü yenen Serdar Kaynarpınar, hastalığı sürecinde sıkça tükettiği sirkeli ve limonlu suyun iyileşme sürecine büyük katkı sağladığını anlatarak, “Bağışıklık sistemini güçlendirici bu sıvılar beni dinç tuttu” dedi.

Pursaklar’da Kovid-19 teşhisi konulan 28 yaşında Serdar Kaynarpınar, tedavi ve karantina süreciyle ilgili gazetemize bilgi verdi. Kaynarpınar yüksek ateş, eklem ağrısı ve halsizlik şikâyeti sonrası korona testi yaptırdığını söyledi.

İLK BELİRTİDE ÖNLEM AMAÇLI KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

Pursaklar Devlet Hastanesi’nde yaptırdığı testin pozitif çıkmasının ardından koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi anlatan Kaynarpınar şunları kaydetti: “Belirtiler ilk görüldüğünde grip olduğumu zannettim. Bir gün bekledim baktım geçmiyor hemen hastaneye başvurup test yaptırdım. Test işlemleri bittikten sonra ailemin evine geçtim ve önlem amaçlı kendimi karantinaya aldım. Olur da ‘pozitif’ çıkarsa aileme, çevreme virüsü bulaştırmamak için evde izole olmanın daha sağlıklı olacağını düşündüm. Evin bir odasına kendimi kapattım ve test sonuçlarının çıkmasını bekledim. Sonucun ‘pozitif’ olduğunu öğrenince evdeki karantina ve tedavi sürecim başladı”

“SIRTIMA ADETA İĞNELER SAPLANDI”

“Evde karantinada olduğum ilk iki gün benim için çok zorlu geçti. Sırtıma adeta iğneler batıyor gibiydi. Sırtımın üstüne yatamadım. Ben bu durumdan çok korktum ve bu batmaların devam edeceğini düşündüm. Ancak Allah’a şükür sırtımdaki ağrılar iki gün sürdü. İki günün ardından ateşim düştü, sırtımdaki ağrılar gitti.”

SİRKELİ SUYUN VİRÜSE KARŞI İYİ GELDİĞİNİ DUYUNCA…

Hastalığı sürecinde sıkça tükettiği sirkeli ve limonlu suların iyileşmesinde büyük katkısının olduğunu belirten Kaynarpınar, “Kovid-19 ilk çıktığı zaman sirkeli suyun hastalığa karşı çok iyi geldiğini televizyonlardan duymuştum. Hastalanmam ile eşimden bana sirkeli, limonlu su hazırlamasını söyledim. Hastalığımda bu suları düzenli bir şekilde içtim. Günde 4 litreye yakın sıvı tüketiyordum. Hatta bu nedenle 4 kilo verdim, sonra 3 kilo tekrar aldım. Bağışıklık sistemini güçlendirici sirkeli ve limonlu su tükettiğim nedeniyle hastalığı rahat atlattığımı söyleyebilirim. Bu sıvılar beni daha dinç tuttu. Sadece ilk iki gün ağrılarım ve ateşim vardı, ondan sonra bir sıkıntı yaşamadım” dedi.

İZOLE OLANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İkinci dalgayı yaşadığımız bugünlerde herkesi daha dikkatli olmaya davet eden Serdar Kaynarpınar, şu hayati tavsiyelerde bulundu: “Virüs çok hızlı yayılıyor ve siz kimden nasıl kaptığınızı bilemiyorsunuz. Onun için bu süreçte çok dikkatli olunmalı. Mesafenizi koruyun, maske mutlaka takın, hijyene önem verin. Herhangi bir belirti görüldüğü zaman kendinizi izole edin. İzole olmanız ailenizi ve çevrenizi virüse karşı koruyacaktır. Bu süreçte doğal ve bağışıklığı güçlendirici ürünleri tüketmenizin size katkısı büyük olacaktır. Ben çok faydasını gördüm.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-