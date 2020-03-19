Şirketler üretimlerini tek tek durduruyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Avrupa'yı da adım adım sarıyor. Sıkı tedbirler kapsamında birçok şirkette Avrupa merkezli üretimleri askıya almaya başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Avrupa'yı da adım adım sarıyor. Sıkı tedbirler kapsamında birçok şirkette Avrupa merkezli üretimleri askıya almaya başladı. Son olarak Toyota, BMW ve Volkswagen koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara vereceklerini açıkladı.

TOYOTA VE BMW ÜRETİME ARA VERİYOR

Toyota ve BMW, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verme kararı aldı.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da koronavirüs salgınının hızlandığı, bunun ekonomik ve sosyal etkilere yol açtığı kaydedildi.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kısa vadeli satış görünümünü belirsizleştirdiği, lojistik sıkıntılara ve arz zincirinde sorunlara neden olduğu anımsatılan açıklamada, çalışanların güvenliğine yönelik tedbirler doğrultusunda bugünden itibaren Avrupa'daki araç, motor ve şanzıman üretimine kademeli biçimde ara verileceği belirtildi.

19 NİSAN'A KADAR FABRİKALAR ÇALIŞMAYACAK

Açıklamada, Fransa'da üretimin geçici olarak durdurulmuş olduğu anımsatılarak, İngiltere ve Polonya'daki üretim tesislerinin bugün, Çekya'daki tesisin ise yarın üretime ara vereceği bildirildi.

BMW'den yapılan açıklamada da şirketin koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ve Güney Afrika'daki otomobil fabrikalarında üretime 19 Nisan'a kadar ara verme kararı aldığı belirtildi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedricen askıya almaya başladığını belirtti.

"İLK AŞAMADA İKİ HAFTA ASKIYA ALINACAK"

Volkswagen'den yapılan açıklamada, şirketin Avrupa'daki bazı tesislerindeki üretim faaliyetlerinin, kıtada hükümetlerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için aldığı yeni önlemler ve parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle ilk aşamada iki hafta askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin Bratislava (Slovakya), Pamplona (İspanya), Palmela (Portekiz) ile Almanya'daki Wolfsburg, Emden, Dresden, Osnabrück, Zwickau fabrikaları ve Brunswick, Chemnitz, Hannover, Kassel, Salzgitter ve SITECH'deki komponent tesislerinin üretimi geçici olarak durdurma kararından etkilendiği ifade edildi.

"19 MART'TAN İTİBAREN ÜRETİM DURACAK"

Almanya'daki fabrikalarda üretime 19 Mart Perşembe günü gece vardiyası sonrası ara verileceği bildirilen açıklamada, çalışanları korumak için toplantıların online yapılması, bütün ülkelere iş seyahatlerinin durdurulması gibi ilave önlemler de alındığı ifade edildi.

Volkswagen'in salgın nedeniyle üretimi büyük ölçüde durduran ilk büyük Alman şirketi olması dikkati çekti. Şirketin 28'i Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 72 üretim tesisi bulunuyor.