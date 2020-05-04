Şirketlerin yüzde 74.3'ü iş hedeflerini revize edecek

Şirketlerin yüzde 74.3'ü iş ve çalışanların yıl sonu performans hedeflerini revize etmeyi düşünürken, yüzde 25.7’sinin böyle bir planı bulunmuyor.

Mercer ile Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının iş hayatına etkisini inceledi.

Anketin sonuçlarına göre; salgın sonrası iş dünyasının dinamiklerinin bambaşka olacağı düşünülürken, şirketlerin yüzde 41.3’ünün çalışanlarını bu döneme hazırlamak için bir planı var; yüzde 58.7’sinin ise bir planı bulunmuyor.

Süreç öncesinde kurumların gündeminde olan ancak tam gelişmemiş uzaktan çalışma kaslarının süreç içinde oldukça güçlendiğini belirten Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Başkanı Berna Öztınaz şunları söyledi:

"İş yaşamı açısından çok da öngörülemeyen bir dönemin içinden geçiyoruz. Kurumların yakın geçmişte taslak olarak hazırladığı tüm kriz planları neredeyse gerçeğe dönüştü. İş – yaşam dengesi, uzaktan çalışma modelleri ve motivasyon konuları büyük önem kazandı. Araştırma sonuçlarına baktığımızda, çalışma modellerini hızla online sistemlere adapte eden yapıların yaşadıkları en büyük zorluk: Çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak. Bu nedenle; internet erişimi, mobil cihaz temini, finansal kredi hatta öğle yemeği desteği gibi alışık olmadığımız pek çok yeni yan hakkın uygulamaya konulduğunu görüyoruz. Bu uygulamalar ile her ne kadar dijital bir modele geçiş yapsak da insan kavramının değerinin gittikçe artığının da bir göstergesi. Peryön olarak merkeze insanı koyan tüm kurumların süreci başarı ile atlatacağını öngörüyoruz."

Satış ve diğer ekipler için dijitalleşmeyi destekleyecek ve uzaktan çalışmaya hazır hale gelecek sistemlerin kurgulanması, evden çalışmayla ilgili tüm çalışan ve yöneticilerin eğitimi, eğitim ve iş akışlarının online hale getirilmesi, proaktif kriz yönetimine öncelik verme ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla yedekleme süreçlerinin iyileştirilmesi şirketlerin planlarında yer alması gereken kriterler olarak ön plana çıkıyor.

Buna göre, şirketlerin yüzde 44.9’u salgın öncesinde uzaktan çalışma modeli uygulamasına sahip olduklarını belirtiyor. Yüzde 55.1’i ise böyle bir uygulama kullanmadıklarını söylüyor.

Salgınla beraber merkez ofiste uzaktan çalışma modeline geçen şirketin oranı yüzde 94.6 düzeyinde. Saha çalışanları için uzaktan çalışma modeline geçen şirketlerin oranı yüzde 35.9 düzeyindeyken, şubelerde bu modeli uygulayan şirketlerin oranı yüzde 22.8 olarak beirlendi. Şirketlerin yüzde 4.2’si ise bu modeli uygulamadıklarını belirtiyor.

Anketin sonuçlarına göre; uzaktan çalışma sürecine geçişin getirdiği en büyük zorluklar arasında yüzde 40.7 ile çalışan motivasyonu ilk sırada yer alıyor.

Nisan ayında gerçekleştirilen anket sonuçlarına bakıldığında, şirketlerin yüzde 47’si belli çalışan grupları için idari izin kullandırmayı düşünürken, yıllık izinlerin kullandırılmasını zorunlu tutan şirketlerin oranı ise yüzde 45. Şirketlerin yüzde 82.6’sı eksi izin bakiyesi uygulamasına sahipken, belirlenen maksimum eksi izin bakiyesi ortalama 14 gün. Kısa çalışma ödeneğine başvurmayı düşünen şirketlerin oranı yüzde 46.7. Sürecin uzaması halinde işten çıkarma yapacağını belirten şirketlerin oranı ise yüzde 16.2 düzeyinde.

Türkiye’de ve dünya genelinde şirketlerin büyük bir çoğunluğu ücret gözden geçirmelerini Ocak ve Mart döneminde gerçekleştiriyorlar. Ücret artışlarını henüz gerçekleştirmeyen şirketlerin oranı yüzde 24 ve bu şirketlerin yüzde 37.5’u (yani tüm şirketlerin yüzde 9’u) ücret artışlarını ertelediğini veya durdurduğunu belirtiyor.

Buna göre; şirketlerin yüzde 39.5’u bazı yan hakların ödemesini ve uygulamasını durdurmayı düşünüyor. Bunların başında ulaşım (yüzde 24), servis (yüzde 19.8 ve yemek (yüzde 15.6) geliyor. Şirketlerin yüzde 41.9'u salgına yakalanan çalışanının tedavi sürecinde finansal yardım yapmayı düşünüyor.

Yüzde 58.1'i ise böyle bir yardım öngörmüyor. Çalışanın birinci derece yakınının salgına yakalanması durumunda tedavi sürecinde finansal yardım düşünen şirketlerin oranı ise yüzde 22.2 düzeyinde.