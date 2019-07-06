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Sirkte dehşet

İtalya'nın güneyindeki bir sirkte prova yaptırılan 4 kaplan, 61 yaşındaki terbiyecisine saldırdı. Korkunç olayda terbiyeci, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hayatını kaybetti.
Sirkte dehşet

İtalya'nın Bari şehri yakınlarındaki Triggiano kasabasında meydana gelen olayda önce bir kaplan, terbiyeci Ettore Weber'in üzerine saldırdı; ardından diğer üç kaplanın da Weber'e saldırmaya başladığı kaydedildi.

İtalyan medyasındaki haberlere göre saldırının ardından kaplanlar, ambulans görevlileri ve sirk personeli müdahale edene dek Weber'in bedeniyle oynadı. Kaplan terbiyecisi daha sonra aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

KAPLANLAR SAFARİ PARKINA GÖTÜRÜLDÜ

Orfei Sirki'nde çalışan Weber'in, İtalya'nın en çok tanınan hayvan terbiyecilerinden biri olduğu belirtildi. Kaplanların sirkten alınıp bir safari parkına götürüldüğü kaydedildi. Polis de olayla ilgili soruşturma açtı.

Orfei Sirki, Triggiano'daki gösterilerine 15 Haziran'da başlamıştı ve programlarının 14 Temmuz'a dek sürmesi planlanıyordu. Ancak bu olayın ardından turnenin kısa kesilip kesilmeyeceği bilinmiyor.

20'si Avrupa'da olmak üzere yaklaşık 40 ülke, vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını yasakladı.

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