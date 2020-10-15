  • BIST 1.186
  • Altın 483,797
  • Dolar 7,9204
  • Euro 9,2838
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yarka paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağım. Tedavi süresi boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Grip mi korona mı olduğu, antikor testiyle anlaşılır'14 Ekim 2020 Çarşamba 10:36
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar14 Ekim 2020 Çarşamba 08:55
  • Ağır Covid-19 hastalarında nörolojik belirtiler tespit edildi13 Ekim 2020 Salı 23:04
  • Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti13 Ekim 2020 Salı 13:12
  • Eşek sütünde ölüm riski13 Ekim 2020 Salı 09:56
  • İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı; ölü sayısı 15 oldu12 Ekim 2020 Pazartesi 12:58
  • Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Covid-19 başvuruları 4'te bire düştü12 Ekim 2020 Pazartesi 12:57
  • Salih'in yüzü iyileşmeye başladı11 Ekim 2020 Pazar 11:10
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar11 Ekim 2020 Pazar 09:26
  • Sağlık Bakanı Koca: Seyrantepe'deki yeni hastane büyük oranda hazır11 Ekim 2020 Pazar 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti