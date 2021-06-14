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Şırnak şehidi için Karşıyaka'da mevlit okutuldu

Şırnak’ta şehit olan Fatih Erdoğan için Karşıyaka Mezarlığı Polis Şehitliğinde mevlit okutuldu. Yıldız Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen mevlit programına şehidin ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda genç katıldı.
Şırnak şehidi için Karşıyaka'da mevlit okutuldu

Şırnak’ta 5 yıl önce şehit olan Fatih Erdoğan için Yenimahalle’deki Karşıyaka Mezarlığı Polis Şehitliğinde mevlit okutuldu. 

Yıldız Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen mevlit programına şehidin ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda genç katıldı. Şehidin kabri başında okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından katılımcılara mevlit yemeği ikram edildi. 

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ŞEHİDİN KABRİ TEMİZLENDİ
Yıldız Gençlik Teşkilatı Genel Sekreteri Eren Algün,  şehit polis memuru Fatih Erdoğan’ın ahirete intikal edişinin 5. seneyi devriyesinde düzenledikleri anlamlı programla ilgili bilgi verdi. Algün, “Bugün burada başta şehit polisimiz Fatih Erdoğan olmak üzere tüm şehitlerimizi andık. Kur’an-ı Kerimler, dualar okuduk ve tüm şehitlerimizin ruhuna hediye eyledik. Ardından şehidimiz adına bir adet kurban kestik ve gelenlere ikram ettik. Şehidimizin kabrini temizledik” dedi. 

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“ŞEHİTLERİMİZİ ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Yıldız Gençlik Teşkilatı Başkanı Halil İbrahim İyioğlu öncülüğünde şehitleri anmaya ve şehit yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Algün şunları söyledi: “Şehit ailelerimizle görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde şehitlerimiz için programlarımız devam edecek.  Söz konusu vatansa bu vatanın bir karış toprağını dahi kimseye yar etmeyecek kadar azimli ve kararlıyız. Her cenah tarafından bilinsin ki ülkemizin birliği üzerine tesis edilen toprak bütünlüğümüzde, düzeni bozmaya çalışanların veya kalkışanların her daim karşısındayız. Biz bu vatanın öz çocuklarıyız.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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