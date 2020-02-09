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Şırnak Silopi Adliyesi'nde 45 adet bomba düzeneği ele geçirildi

Şırnak Silopi Adliyesi'nde 45 parça halinde 100'er gramlık patlayıcı ele geçirildi. Adliyede yapılan incelemelerde binanın kirişlerinde çok sayıda oluk açıldığı tespit edilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Silopi Adliyesi'nde 45 adet bomba düzeneği ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün 23.15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneği ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir."

Olayla ilgili Şüpheli B.Ç ve onunla irtibatlı olduğu değerlendirilen M.Y. T.B.Y, E.Ç, A.Ç, F.Y. ve F.A. gözaltına alındı.

Şüpheli B.Ç.'nin Silopi Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenilirken, evinde yapılan aramada alüminyum folyo içerisinde patlayıcı ve 29 bin 805 dolar ele geçirildi.

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