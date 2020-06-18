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Şırnak Valiliği 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı

Şırnak Valiliği, Silopi'de pikapta meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.
Şırnak Valiliği 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 işçinin hayatını kaybettiği pikapta meydana gelen patlamanın terör saldırısı sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışması sırasında Kurtik Tepe mevkisinde yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola daha önceden yerleştirildiği değerlendirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği bildirildi.

Açıklamada, olayda araçta bulunan Güçlükonük ilçesi nüfusuna kayıtlı Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay'ın yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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