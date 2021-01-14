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Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 19'uncu hafta

)- ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerden kadınlar, HDP il binası önündeki eylemlerini 19'uncu haftada da sürdürdü. Şırnaklı kadınlar, 500 gündür Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri görüntülü arayıp, desteklerini ilett
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 19'uncu hafta

Çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile Şırnaklı kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Tırnakçı HDP', 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', ‘Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir’ sloganları attı.

YAĞMUR ALTINDA YÜRÜDÜLER

Yağmur altında yürüyerek, HDP binası önüne gelen Şırnaklı kadınlar, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde 500 gündür evlat nöbeti tutan annelere destek vermek amacıyla görüntülü telefon görüşmesi yaptı. Diyarbakırlı annelerden Ayşegül Biçer ile görüşen Hatice Atan, "Biz Şırnak'tan kucak dolusu selamlarımızı Diyarbakırlı annelerimize gönderiyoruz. Burada yoğun yağmur yağıyor olmasına rağmen sizleri desteklemek adına, evlatları bağırlarından koparılan annelerimizi desteklemek için Şırnaklı kadınlarımızla HDP il binası önündeyiz. Buradan terör örgütünü lanetliyoruz. Şırnak'tan kocaman selamlarımızı iletiyoruz. Kahraman, yiğit kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Şırnak, Hakkari ve Diyarbakırlı annelerin bu direnişi, bu birlik ve beraberliği inşallah terör örgütünü bitirecektir. Allah, al bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı bizlere nasip etsin" dedi.

'HAK, HUKUK MÜCADELESİ VERİYORUZ'

HDP binası önüne, 5 yıl önce 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Doğan için gelen Hamdiye Arslan, yağmura ve soğuğa katlanarak burada olduklarını belirtip, "Eylemimize devam ediyoruz. Yağmur da yağsa kar da yağsa biz çocuklarımızın peşini bırakmayacağız. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Bu küçücük çocukların hakları, tüm insanların haklarından daha önemlidir. Yeter artık. Annelerin, bizlerin yürekleri yanmasın. Çocuklarımızı bize versinler. Biz hak, hukuk mücadelesi veriyoruz" diye konuştu. 

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek de oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Üstek, yaşadığı sürece oğlu teslim edilene kadar HDP binası önüne gelerek, eylem yapacağını söyledi.

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