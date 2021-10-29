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Şırnak'ta 81 ilden gelen kadınlardan terör mağduru ailelere destek yürüyüşü

Şırnak'ta "81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor" projesi kapsamında bir araya gelen kadınlar, terör mağduru ailelere destek yürüyüşü gerçekleştirdi.
Şırnak'ta 81 ilden gelen kadınlardan terör mağduru ailelere destek yürüyüşü

Bir grup kadın, İçişleri Bakanlığının desteğiyle Yeşeren Gençlik Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen projeyle Şırnak'ta buluşan ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Kadınlar, PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlara destek amacıyla "81 İl 81 Yürek Şırnaklı Annelere Destek" pankartı taşıyarak yürüyüşe geçti.

28.10.2021
Türk bayrakları eşliğinde terör örgütü aleyhine slogan atan kadınlar, Yeni Mahalle'deki belediye binası önüne kadar yürüyerek burada Gençlik Marşı ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Dernek Başkanı Hatice Atan, kadınlar adına yaptığı açıklamada, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelere destek vermek için bir yıl önce yaptıkları yürüyüşe 81 ilden gelen kadınları da dahil ettiklerini söyledi.

Kadınları programlarda buluşturduklarını ifade eden Atan, bu kapsamda yürüyüş gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yürüyüşün Şırnaklı kadınlara bir güç ve destek verdiğini aktaran Atan, "Burada tüm Şırnaklı anneler adına 81 ilden kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu kadınlarımızın desteği, çocuklarını bekleyen Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de, Muş'taki annemize güç, destek ve umut olacaktır." dedi.

Erzurum'dan katılan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı da Şırnaklı kadınlara destek yürüyüşünde yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Biz birlikte olsak güzeliz, ayrılırsak, bölünürsek parçalanırız." diyen Çomaklı, çocukları dağa kaçırılan annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmalarını diledi.

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