Şırnak'ta askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde askeri araç kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazada ağır yaralanan Geçit'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Şehit askerin cenazesi memleketi İstanbul'a uğurlandı

Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Geçit'in cenazesi helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketi İstanbul'a uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit’in İstanbul Büyükçekmece’deki evine Türk bayrağı asıldı. Geçit’in Büyükçekmece Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şırnak'tan Atatürk Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, burada ailesi ve askeri yetkililer tarafından karşılandı.