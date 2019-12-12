Şırnak'ta düğün takısına 35 bin lira sınırı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düğünlerde israfın önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alınacak. Kararla düğün yemekleri kaldırılırken, 3 gün süren eğlence de 2 güne düşürüldü.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde düğünlerde oluşan israfın önüne geçmek için 9 maddelik karar alındı. Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Cemil Yıldız, Jandarma Karakol Komutanı Savaş Karakurt, imamlar, muhtarlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek, aldıkları kararları imzaladı. Karara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacağı bildirildi.

DAMAT ARTIK EN FAZLA 35 BİN LİRALIK ALTIN TAKACAK

Alınan kararlar arasında düğünde daha önce damadın aldığı 150 bin lira değerinde altın uygulamasını kaldırılarak, damat artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alacak. Kararda, dinen uygun olmadığından çiftlere nikah kıyılmadan önce dış çekim yapılması yasaklanırken, nikah kıyıldıktan sonra dış çekimlerin serbest olacağı belirtildi.

DÜĞÜN SÜRESİ 2 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Düğün yemeklerinin de kaldırıldığı bildirilen kararda, sadece misafirlere yemek ikram edileceği belirtildi. 3 gün süren düğün süresi ise 2 güne düşürüldü.