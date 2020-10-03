Şırnak'ta, eylem hazırlığındaki terörist üzerinde 'EYP' ile yakalandı

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan Demokratik Gençlik Harekatı'nda (DGH) yer alan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist M.A., el yapımı patlayıcı (EYP) ile yakalandı.