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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı

Şırnak'ta, polisin kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 40 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-22 Ağustos tarihleri arasında, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,28 gram esrar, 1,67 gram metamfetamin, 0,93 gram eroin, bin 700 paket kaçak sigara, bin 130 güneş gözlüğü, 534 cep telefonu aksesuarı, 370 çift spor ayakkabı ve 53 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 32’si kaçakçılık, 8’i asayiş suçundan olmak üzere 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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