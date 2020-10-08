  • BIST 1.150
  • Altın 482,540
  • Dolar 7,9268
  • Euro 9,3127
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 29 °C
»

Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri basın açıklamasını, partililer ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalarak, slogan atarak engellemeye çalıştı.
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar düzenledikleri yürüyüşten sonra HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk Bayrakları, 6-8 Ekim olayları sırasında öldürülen Yasin Börü'nün fotoğrafı ve '6-8 Ekim olaylarının hesabını verin' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ile HDP önüne gelen kadınlar sık sık "Kahrolsun PKK" "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Kadınların 5’inci haftadaki eylemini de HDP’liler ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalarak, slogan atarak engellemeye çalıştı. Yoğun gürültüye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde terör örgütü tarafından kaçırılan yakınları için tepkilerini dile getirdi.

'CİĞERİMDEN BİR PARÇA SÖKÜP GÖTÜRDÜLER'

7 yıl önce 17 yaşındayken PKK terör örgütü tarafında kaçırılan oğlu Veysi Kartal için gelen Sakine Kartal, "Ne hakları var çocuklarımızı dağlara götürüyorlar? Kendi çocuklarını ağa yapıyorlar. Kendi çocuklarını başka devletlere götürüyorlar. Ne hakları var bize bunu yapıyorlar? Ciğerimden bir parça söküp götürdüler, dağa" dedi.

1995’te askerdeyken Tunceli şehit olan Emin Kurt'un ablası Güler Kuşan, "Ben bir şehit ablasıyım. PKK'nın bitmesini istiyorum. Komşularımızın çocuklarını zorla götürdüklerini biliyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu: Bugün benim için bayram08 Ekim 2020 Perşembe 16:16
  • Seher'in öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Bursa'da yakalandı 08 Ekim 2020 Perşembe 16:16
  • 'Çöp ev' önce temizlendi, ardından da yeni eşyalarla donatıldı08 Ekim 2020 Perşembe 16:14
  • FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, örgütün hücre evinde yakalandı08 Ekim 2020 Perşembe 15:31
  • Azerbaycan'dan Yunanistan'a misillime geldi08 Ekim 2020 Perşembe 15:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biri08 Ekim 2020 Perşembe 14:53
  • Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü08 Ekim 2020 Perşembe 14:52
  • Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattının işleyiş olarak en son noktasındayız08 Ekim 2020 Perşembe 14:26
  • Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi08 Ekim 2020 Perşembe 14:16
  • TBMM'de 'kısa çalışma' dönemi önerisi08 Ekim 2020 Perşembe 14:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti