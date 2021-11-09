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Şırnak'ta PKK'ya yeni operasyon başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı. Operasyona bin 550 personel katılıyor.
Şırnak'ta PKK'ya yeni operasyon başlatıldı

 PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak’ta “Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması için yürütülen Eren Kış operasyonları, kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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