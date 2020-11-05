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Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde, Türk bayrakları ile "Şırnaklı kadınlar hesap soruyor", "Teröre geçit yok" yazılı dövizler ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Oğlu Veysi Kartal için eyleme katılan Sakine Kartal, evladının 7 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirterek, çocuğunu HDP'den istemek için parti binası önüne eylem yapmaya geldiğini söyledi.

Evlatlarını istediklerini kaydeden Kartal, şöyle konuştu:

"Kimse sahipsiz değil, hele çocuklarımız, hiç sahipsiz değil. Çocuklarımızı kandırıp dağa götürdüler, ellerine silah verip bize düşman ettiler. Onlar kendi çocuklarını yurt dışında okutuyor ama bizimkileri kendilerine kurban ediyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ne hakları vardı bize bunu yaşatmaya? Onlar kendi çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini göndersinler, bizim çocuklarımızdan ne istediler? Sağ oldukça canımı çocuğum için vermeye hazırım. Evlatlarımızı versinler artık. Çocuklarımızı alıncaya kadar her hafta buraya gelmeye devam edeceğiz."

PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce ailesinden 13 kişi katledilen Zehra Güngör de çocukları dağa kaçırılan annelere destek vermek için eyleme katıldığını kaydetti.

Güngör, "Eli kanlı terör örgütü 31 yıl önce ailemizden hamile, yaşlı demeden bazılarını ateşe vererek katletti. Annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar buradaki eylemimiz sürecek. HDP bunun hesabını verecek." ifadelerini kullandı.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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