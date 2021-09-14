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Şırnak’ta ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonların kabin kısmını ezdi

Şırnak’ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi.
Şırnak’ta ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonların kabin kısmını ezdi

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi.

Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu.

Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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