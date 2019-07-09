Şırnak'tan acı haber!

Şırnak'ta merada hayvan otlatan 2 çoban, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çobanların, PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü belirtildi.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Geçitboyu Köyü'nün Herbüş Mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan 2 çobandan haber alamayan yakınları meraya indi. Çobanlar, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. PKK'lı teröristlerce infaz edildiği değerlendirilen çobanların cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede araştırma başlattı.



Bu arada görgü tanıkları, teröristlerin kaçarken ormanlık alanı ateşe verdiklerini kaydetti.

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KONULDU



Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce Geçitboyu Köyü'nün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken başlarında silahla vurularak öldürüldükleri belirtilen çobanlar Abdulhakim Demir (35) ve Vali Çevik'in (40) cansız bedenleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna getirildi. Yakınlarının morg önünde sinir krizi geçirdiği çobanların cenazeleri yapılacak otopsi sonrası toprağa verilecek. Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.