Sırrı çözülemedi

Muğla'nın Datça ilçesinde Mayıs ayında yüzerken tarihi eser bulan Muhammet Yüksel, bu kez aynı yerde fosil olduğu düşünülen bir cisim buldu.

Muhammet Yüksel, Datça Yarımadası'nın Akdeniz kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında, 15 Mayıs'ta, yüzerken 'aslan yavrusunu emziren mermer kadın' heykeli buldu.

Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilo ağırlığındaki taş parçasının bir tarafında eski bir yapıya ait olduğu tahmin edilen duvar kalıntısı ve yanmış tahta parçaları olduğu görüldü.

Taşın diğer tarafında ise ipeksi yumuşaklıkta adeta tarih öncesi bir deniz canlısının solungaçlarını anımsatan kırmızı renkli 'fosil' olabileceğini düşündüğü bir cisim fark etti.

Deniz dibinde bulduğu obje hakkında görüştüğü jeologlardan yeterli bilgi alamayan Yüksel, üniversitelerin yardımını beklediğini kaydetti.

Objenin, milyonlarca yıl öncesinde yaşamış bir canlının fosili olabileceği yönünde görüş belirtenlerin olduğunu ifade eden Yüksel, "Bir jeoloji mühendisiyle görüştüm ve bunun tarih öncesi bir fosil olabileceğini, yaşının belirlenmesi için karbon testi yapılması gerektiğini söyledi. Önemli bir buluntu olabileceğine dikkat çekti. Hatta tarih öncesi yaşamış, balina büyüklüğünde bir deniz canlısının solungaçları olabileceğini vurguladı" diye konuştu.

Objenin bulunduğu bölgede 2 bin ila 2 bin 500 yıl önce çok büyük bir depremin meydana geldiğini öğrendiğini belirten Yüksel, "Deprem sırasında büyük bir yangın çıktığı, yanan bir yapının denize çöktüğü ve bu yapının denizde bulunan fosilin üzerine denk geldiği tahmin ediliyor. Görüştüğüm jeologlardan biri, üzerine düşen yanan ev ile fosilin birlikte kimyasal etkileşime girerek, 2 bin 500 yıl kadar birlikte bir birbirine yapışmış halde, deniz dibinde kalmış olabileceğini söyledi. Jeolog, 2 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen yapı malzemelerine göre, fosilin çok daha eski yıllara ve hatta milyonlarca yıl önce yaşamış bir canlı türüne ait olabileceğine dikkat çekti" dedi. Fosilin çok elastiki, yumuşak, parlak ve üst üste konulmuş ince jelatin tabakaları gibi kırmızı renkte, ciğere benzeyen bir doku görünümünde olduğunu vurgulayan Yüksel, bu objenin sırrını öğrenmek istediğini söyledi.