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Sırrı Süreyya Önder bugün tahliye edilecek

Avukat Ramazan Demir, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının yerel mahkeme ulaşmasıyla Sırrı Süreyya Önder'in bugün tahliye olacağını duyurdu.
Sırrı Süreyya Önder bugün tahliye edilecek

Cezaevinde bulunan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararının ardından tahliye ediliyor.

Tahliyenin, AYM kararının İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasıyla bugün gerçekleşeceği belirtildi.

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, 2013 yılında İstanbul'daki Nevruz mitingindeki konuşması nedeniyle "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. AYM, karara yapılan itiraz üzerine Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek mahkeme ayrıca Önder'e tazminat ödenmesine karar verdi.

 

 

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