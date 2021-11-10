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Sırtımız Yere Gelmez 

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, KOBİ’lerin ülke ekonimisin bel kemiği olduğunu söyleyerek, “KOBİ’lerimize ihracatı öğretmek, ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerimizi her konuda desteklemek zorundayız. Eğer bunu yaparsak sırtımız yere gelmez” dedi.
Sırtımız Yere Gelmez 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, çalışan sayısı 250’den az, yıllık net satış hasılatı 125 milyon liranın altında olan her işletmenin KOBİ olarak değerlendirildiğini hatırlatarak, “KOBİ’ler ekonomimizin bel kemiğidir ve OSTİM KOBİ deposudur. KOBİ’ler ihracatı öğrenirse ülke olarak sırtımız yere gelmez; üretim, yatırım ve istihdam artışının, sürdürülebilir büyümenin önünde hiçbir güç duramaz” dedi.

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HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 milyon 300 bin KOBİ’nin, Türk ekonomisinin belkemiği olduğunu vurgulayarak, KOBİ’lerin yoğun olduğu illerin başında Başkent Ankara’nın geldiğini ifade etti.

OSTİM KOBİ DEPOSU

Çamur, “Yaklaşık 235 bin 500 KOBİ’nin faaliyet gösterdiği şehrimizde, sanayinin kalbi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi de adeta KOBİ deposu konumunda. Çalışan sayısı 250’den az, yıllık net satış hasılatı 125 milyon liranın altında olan her işletmenin KOBİ olarak değerlendirildiği ülkemizde, bu işletmelerin katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için ar-ge ve inovasyonda öne çıkması, markalaşması, kurumsallaşması hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

KOBİLERE İHRACATI ÖĞRETMELİYİZ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre imalat sanayinde yalnızca 2 bin 442 KOBİ’nin ileri teknoloji sınıfında üretim yaptığını bildiren Çamur, “Halbuki ekonomik kalkınmada ihracat itici güç. İhracat için de ileri teknoloji sınıfında üretim şart. Türkiye’deki işletmelerin ezici çoğunluğunun KOBİ niteliğinde olduğu gerçeğinden hareket etmek, KOBİ’lerimize ihracatı öğretmek, ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerimizi başta finansmana rahat erişim olmak üzere her konuda desteklemek zorundayız. Bugün Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 36,4’ünü, ithalatın ise yüzde 24’ünü gerçekleştiren KOBİ’ler ancak ihracatta desteklenirse bu oranları en az yüzde 50’inin üzerine çıkarabilir” ifadelerini kullandı.

HİÇ BİR GÜÇ DURAMAZ

Sanayi sektöründeki her işletmenin bir ihracatçı adayı olduğunu vurgulayan Başkan Çamur, sözlerini şöyle sürdürdü, “Yeter ki fırsat verilsin, yeter ki önündeki engeller kaldırılsın. Türk sanayicisinin, sermayesi ve büyüklüğü ne olursa olsun başaramayacağı hiçbir iş yok. Bugün başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına mal ve hizmet satan Türk ihracatçısı sayısının katlanarak çoğalması için başta ilgili bakanlıklar, dış ticaretle ilgili kurumlar, finans kuruluşları olmak üzere meslek örgütlerine, bizlere çok büyük görevler düşüyor. KOBİ’ler ihracatı öğrenirse ülke olarak sırtımız yere gelmez; üretim, yatırım ve istihdam artışının, sürdürülebilir büyümenin önünde hiçbir güç duramaz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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