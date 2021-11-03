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Sırtında 3 metrelik direkle çıktığı zirvelerde Türk bayrağını dalgalandırıyor

İstanbul'da yaşayan amatör dağcı Fehmi Efe, sırtında taşıdığı 3 metrelik bayrak direklerini tırmanış yaptığı dağların zirvesine dikerek Türk bayrağının dalgalanmasını sağlıyor.
Sırtında 3 metrelik direkle çıktığı zirvelerde Türk bayrağını dalgalandırıyor

Tekstil sektöründen yaklaşık 7 yıl önce emekli olan Efe (55), daha sonra dağcılığa merak saldı.

Tırmandığı dağların zirvesine Türk bayrağı asmaya karar veren Efe, İstanbul'da yaptırdığı 3 metrelik direkleri sırtında taşıyıp zirvelere dikiyor.

Demirkazık Dağı'na tırmanmak için Niğde'ye gelen Efe, emekli olduktan sonra zaman zaman doğa yürüyüş yaptığı söyledi.

Aladağlar'dan çok etkilendiğini ve kendini tamamen dağcılığa adadığını belirten Efe, "Zirvelere tırmanmaya başladım. İstanbul'da 3 metrelik direkleri hazırlayıp her gelişimde Aladağlar'daki tüm zirvelere direği sırtımda taşıdım ve şanlı Türk bayrağımızı astım." ifadelerini kullandı.

Efe, Afyonkarahisar'daki Sultandağı, Isparta'daki Barla ve Dedegöl dağları, Antalya'daki Kızlar Sivrisi Dağı gibi birçok zirveye tırmanış yaptığını anlatarak, bazılarının bayrağını değiştirdiğini, bazılarına ise çıkarttığı direğe Türk bayrağı astığını aktardı.

Aladağlar'da ilk direği Büyük Demirkazık Dağı'na solo tırmanışla taşıdığını, orada şehit olan askerin anısına direk dikip Türk bayrağını astığını belirten Efe, "Daha sonra yine Aladağlar'daki Emler, Kızılkaya, Eznevit, Karasay, Kaldı ve Alaca dağlarının zirvelerine yüce Türk bayrağını astım. Şu an bayrağımız Aladağlar'da tüm zirvelerde dalgalanıyor. Türkiye'de 20'ye yakın zirveye taşıdığım direkleri monte ettim ve oralarda Türk bayrağımız, şehitlerimizin adına dalgalanıyor." diye konuştu.

Bu işi severek yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini dile getiren Efe, Türk bayrağının zirvelerde dalgalanmasının kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Dağlara direk çıkarmanın çok zor olduğuna dikkati çeken Efe, "Zaman zaman riskli anlar oluyor. Omuzlarımda nasır oluştu. Bunu tek başına oralara götürüp monte etmek ve inmek çok zor, ama bu işi aşkla ve severek yapıyorum. Direği Demirkazık'a 8 saatte taşıdım. Türk bayrağımız 3 bin 756 metrede dalgalanıyor." dedi.

Zirvelerdeki fırtına ve kardan dolayı zamanla bayrakların yıprandığına işaret eden Efe, tırmanış yapan dağcılardan bayrakları değiştirmesini rica etti.

Hedefi Everest'te Türk bayrağını dalgalandırmak

Efe, Aladağlar'da, Karayakalak Kamp Alanı'nda tanıştığı dağcı Ramazan Bozkurt ile birçok zirveye tırmandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Aladağlar, Türkiye'de ve dünyada çok tanınan, doğasıyla, yöresiyle, insanıyla güzel bir yer. Genellikle burayı tercih ediyorum. Rusya'da Elbruz Dağı'na tırmandım ve bayrağımızı orada da dalgalandırdım. İran'da Demavend Dağı'na, bu sene Kırgızistan'da Lenin Dağı'na tırmandım. Burası 7 bin 134 metre yüksekliğinde bir dağ. 20 günlük bir faaliyetim oldu ama 8 günde çok hızlı bir şekilde çıkıp indim. Bundan sonraki hedefim Everest Dağı'na çıkıp yüce Türk bayrağımızı orada da dalgalandıracağım."

Kaynak: Haber Kaynağı
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