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Şişli Belediyesine terör operasyonu: Belediye başkan yardımcısı da gözaltında

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında olduğu 19 şüpheli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alındığı bildirildi.
Şişli Belediyesine terör operasyonu: Belediye başkan yardımcısı da gözaltında

İstanbul'da bölücü ve hain terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. 19 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Operasyonda Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Y.'nin de gözaltına alındığı iddia edildi.

27 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bölücü terör örgütü PKK Üyeleri tarafından; bölücü terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde KCK/TM isimli oluşum adına faaliyet yürüten 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı..

Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 102 mermi, çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel bez parçaları ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA
Operasyonda Şişli İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Y.'nin de gözaltına alındığı iddia edildi..

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