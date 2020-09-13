  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Şişli'de 7'inci kattan düşen kadının şüpheli ölümü

-ŞİŞLİ'de 7 katlı binanın çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Şişli'de 7'inci kattan düşen kadının şüpheli ölümü

Olay, Fulya Mahallesi, Aşçılar Sokak 33 numaralı binada saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 43 yaşındaki Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuzkyk hayatını kaybetti. 

 

EVDE BULUNAN BİR KİŞİ İFADESİNE BAŞVURULMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ 

Olayın ardından sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, Ukrayna uyruklu Larysa Kuzky'nin düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli buldu. Olayın cinayet mi, intihar mı olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan, Ukraynalı kadının ambulansla hastaneye getirilmesini görüntüleyen basın mensuplarına hastanenin güvenlik görevlileri tarafından tepki gösterildi. Güvenlik görevlileri basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışınca arbede yaşandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avcılar Sahili'ndeki eğlence yerlerine denetim12 Eylül 2020 Cumartesi 10:59
  • Bodrum'da uyuşturucu operasyonu11 Eylül 2020 Cuma 17:47
  • Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 6 kişi tutuklandı11 Eylül 2020 Cuma 17:44
  • Bursa’da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi10 Eylül 2020 Perşembe 14:22
  • Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı09 Eylül 2020 Çarşamba 20:28
  • Kahramanmaraş'ta 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı09 Eylül 2020 Çarşamba 18:33
  • Tekirdağ'da 1,5 ton sahte bal ele geçirildi09 Eylül 2020 Çarşamba 18:32
  • Eskişehir'de park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı09 Eylül 2020 Çarşamba 17:34
  • İranlı iş insanını kaçıran 6 şüpheli tutuklandı08 Eylül 2020 Salı 20:53
  • MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında mütalaa08 Eylül 2020 Salı 13:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti