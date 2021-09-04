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Şişli'de banka kartı çalıp alışverişe çıktılar

ŞİŞLİ'de evden banka kartı çalan şüpheli, o kartla marketten alışveriş yaptı. Şüpheli yakalanırken, markette dolaştığı anlar kameralara yansıdı.
Şişli'de banka kartı çalıp alışverişe çıktılar

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta geçen çarşamba saat 09.00 sıralarında meydana geldi. M.N. evinde uyuduğu sırada daireye giren hırsız, M.N.'nin bilgisayar, içinde banka kartı olan cüzdanı, 600 lira ve kol saatlerini alarak evden uzaklaştı. M.N., uyanınca bilgisayarı, cüzdanı ve bazı kişisel eşyalarının olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

M.N.nin banka kartı hareketlerini takibe alan ekipler, çalınan kartların İnönü Caddesi ve Yeniyol Caddesi'ndeki marketlerden alışveriş yapıldığını belirledi. Marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 şüphelinin eşkalini tespit etti. Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi A.Y.,A.D.S. ve F.B'yi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları banka kartı ile marketten alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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