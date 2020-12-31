  • BIST 1.477
  • Altın 452,947
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Şişli'de hemşirenin yaşadığı dehşet anları kamerada

ŞİŞLİ'de özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'nin saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Şişli'de hemşirenin yaşadığı dehşet anları kamerada

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde dün hemşire Haynünisa C. Ramazan K., tarafından  bıçak ile rehin alındı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen Ramazan K., gözaltına alındı. Şüpheli, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Kasten yaralama", "uyuşturucu" başta olmak üzere bir çok suçtan kaydı bulunan Ramazan K.'nın hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgili olduğu ona ulaşmak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ablaya ulaşamayan Ramazan K., kardeşinin çalıştığı yere gelerek Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldığı belirtildi. 

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan dehşet anları saniye saniye saniye tıp merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis ekipleri elindeki bıçağı hemşirenin boğazına dayayan saldırganı ikna etmeye çalışıyor. Görüntülerin devamında polislerden biri şüphelinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp harekete geçiyor. Bıçağı alan polis, saldırganı etkisiz hale getiriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı30 Aralık 2020 Çarşamba 23:29
  • Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı30 Aralık 2020 Çarşamba 22:33
  • İl başkanına silahlı saldırıyı yapan şüpheli yakalandı30 Aralık 2020 Çarşamba 22:32
  • Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye kimseyi bulamadı30 Aralık 2020 Çarşamba 22:31
  • Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı30 Aralık 2020 Çarşamba 21:34
  • Birecik’te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı30 Aralık 2020 Çarşamba 19:06
  • Kayseri'de 'töre cinayeti' davası sanıklarına müebbet hapis istemi30 Aralık 2020 Çarşamba 19:05
  • Otomobilin kaportasında 10 ruhsatsız tabanca bulundu30 Aralık 2020 Çarşamba 19:04
  • Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma30 Aralık 2020 Çarşamba 18:06
  • Çanakkale'de sigara imalathanesine çevrilen eve polis baskını30 Aralık 2020 Çarşamba 17:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti