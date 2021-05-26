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Şişli'de park halindeyken yanan 4 araçta kundaklama şüphesi

ŞİŞLİ'de viyadük altında park halindeki 4 otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ve polis ekipleri kundaklamadan şüphelenirken yangında 4 araçta hasar meydana geldi.
Şişli'de park halindeyken yanan 4 araçta kundaklama şüphesi

Yangın saat 01.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Piyale Paşa Bulvarı'nda bulunan viyadüğün altında meydana geldi. İddiaya göre viyadük altında park halinde bulunan hasarlı otomobillerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki 3 otomobile daha sıçradı. 

 

YANGIN ANI VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Park halindeki otomobillerden birinin alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, park halindeki diğer otomobillerin iç kısımlarında da yanmaların olduğu görüldü. 

 

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, 06 BS 8015 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, 34 AC 1887 ve 34 PSU 93 plakalı otomobillerde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin kundaklamadan şüphelenmesi üzerine, olay yeri inceleme ekipleri gelerek inceleme yaptı. Yangının kundaklama mı, yoksa başka bir nedenle mi başladığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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