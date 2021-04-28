  • BIST 1.385
  • Altın 466,245
  • Dolar 8,1970
  • Euro 9,8997
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
» »

Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı

Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
Şişli'de, sahur vakti davul çalan kişiye, turist olduğu belirtilen kişi bıçakla saldırdı. Önce davulu bıçaklayan turist sonra da davulcuya tekme atarak kovalarken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri çocuk üç kişi, ara sokaklarda davul çalarak insanları sahura kaldırmaya başladı.  Bu sırada elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulu bıçakladı. Hırsını alamayan turist, elindeki bıçak ile ramazan davulcusunu kovalamaya başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı 
Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı 
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangın 3 eve sıçradı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangın 3 eve sıçradı
'Pençe- Yıldırım' operasyonunda mağaraya gizlenen 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
'Pençe- Yıldırım' operasyonunda mağaraya gizlenen 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
16 yaşındaki kızı isteme kavgasında silahlar kullanıldı; olay anı kamerada
16 yaşındaki kızı isteme kavgasında silahlar kullanıldı; olay anı kamerada
Son Eklenen Videolar
Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Murat Fırat, Ankara'da coşkuyla karşılandı
Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Murat Fırat, Ankara'da coşkuyla karşılandı
Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu 
Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu 
İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
THY 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı
THY 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı
ABD’de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada!
ABD’de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada!
İlkbahar renklerine bürünen Kızılırmak Deltası göçmen kuşlarla şenlendi
İlkbahar renklerine bürünen Kızılırmak Deltası göçmen kuşlarla şenlendi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti