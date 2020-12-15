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Şişli'de servis minibüsü devrildi

ŞİŞLİ'de, taksiyle çarpışarak kaldırıma çıkan servis minibüsü yol ortasında devrildi. Yaralanan servis şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şişli'de servis minibüsü devrildi

Olay, Esentepe Büyükdere Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu yönüne ilerleyen 34 TER 74 plakalı taksi şoförü, müşterisini indirdikten sonra Mecidiyeköy'e dönmek için sinyal vererek sola yöneldi. Bu sırada, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsüyle sol şeritten gelen Muhammet Sayar, taksiyle çarpışmamak için direksiyonu sola kırdı. Sayar'ın tüm çabalarına rağmen taksi servis minibüsüne sol arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü kaldırıma çıktıktan sonra yol ortasına devrildi. Kazada, servis minibüsü şoförü Muhammet Sayar hafif şekilde yaralandı. Araç içinden çevreden geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkan Sayar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Mecidiyeköy-Zincirlikuyu yönünde trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.   

Taksi durağı sahibi Bayram Karabulut "Yılmaz ağabey sağ cepte sol ışıkta sinyali veriyor dönmek için. Bu tarafa dönerken servisle çarpışıyorlar. Servis kaldırıma çıkarken buraya ters yatıyor. Yaralı yok. Servis şoföründe biraz rahatsızlık var. O da kafasını vurmuş herhâlde. Müşahede altına aldılar. Başka bir şeyimiz yok" dedi.

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