Şişli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

ŞİŞLİ'de bir otele yapılan baskında 1 kilo uyuşturucu madde, 2056 adet uyuşturucu hap ile deste deste sahte döviz ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.