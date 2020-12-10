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Şişli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

ŞİŞLİ'de bir otele yapılan baskında 1 kilo uyuşturucu madde, 2056 adet uyuşturucu hap ile deste deste sahte döviz ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Şişli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Gece Kartalları ekipleri, gece devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Y.O isimli kişinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve sahte döviz ele geçirildi. Y.O uyuşturucu madde ve sahte dövizi F.Ç’den aldığını belirtmesi üzerine F.Ç’nin kaldığı otele baskın yapıldı.

Otel odasına yapılan baskında 2056 adet uyuşturucu hap, 1 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi ve 190 balya halinde sahte dövizler  ele geçirildi.  Gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişinin Şişli Asayiş Büro’daki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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