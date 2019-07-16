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Şişman kadınlar cennete giremez diyen rahibi sahneden itti

Brezilya'da konuşması sırasında "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen rahibi sahneden iten kadının videosu sosyal medyayı salladı.
Şişman kadınlar cennete giremez diyen rahibi sahneden itti

Brezlya'nın en büyük şehri Sao Paulo'daki Cachoeira Paulista beledyesinde gerçekleştirilen Efkaristiya ayini sırasında ünlü rahip Marcelo Ross konuşma yaparken bir kadın tarafından sahneden itildi.

SALONDAKİLER ŞOKE OLDU

Rio de Janero basınında çıkan haberlere göre, geleneksel vaaz sırasında rahip "Şişman kadınlar cennete gidemez" deyince, mihraba çıkan bir kadın, rahibe doğru koşarak sahneden aşağı itti. 50 binden fazla kişinin bulunduğu ayindeki topluluk, bu olay karşısında şoke oldu.

Polisin 40'lı yaşlarında olduğunu söylediği, güvenliği atlatarak sahneden rahip Rossi'yi iten kadının bunu siyasi bir nedenle yapıp yapmadığı bilinmezken, Rossi olayı yara almadan atlattı. Rahip, dakikalar sonra sahneye geri dönerek vaazına devam etti.

 

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