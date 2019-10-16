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Siteler esnafı 2019 İstanbul Ağaç İşleme Makineleri Fuarında

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası , Sitelerdeki mobilyacı, usta esnaf ve sanatkârlar ile birlikte ''2019 - İSTANBUL AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ FUARINI''  ziyaret etti. 
Siteler esnafı 2019 İstanbul Ağaç İşleme Makineleri Fuarında

Ankara Mobilyacılar Odası öncülüğünde yaklaşık 150 esnafın katılımıyla İstanbul' a giden Siteler esnafı; bu tür organizasyonlardan memnun olduklarını, Yeni teknoloji ve son mobilya trendlerini yerinde görme imkanı bulduklarını ve ülkenin ekonomik kalkınmasında katkıda bulunmak için her zaman gördüklerinin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını söylediler. Fuar organizasyonuna esnafların ilgisi yoğundu. El işi mobilya makinelerinin ağırlıkta olduğu Fuar ziyaretine rekor sayıda mobilyacı esnaf ve sanatkâr ustalar katıldı.

Konuya ilişkin olarak oda Başkanı Hüseyin TAKLACI; yaptığı açıklamada nerede bir yenilik var biz oradayız. Ülkemizdeki tüm fuarlara esnaflarımızı götürmemizdeki gayemiz  fuarlarda üyelerimizin, mobilya da dünyadaki en son trendleri takip etmesi, meslekle ilgili ürün ya da hizmetlerdeki teknolojik gelişmeleri görmesi, bilgi ve yenilikleri yerinde tespit edebilmesidir. Amacımız Esnaf ve sanatkârlarımızın önünün açılması ufkunun genişlemesi ve rekabet gücünün artırılmasıdır. Uluslararası ticaretin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, fuarların önemi de vazgeçilmez bir şekilde artmaktadır. Fuarlar, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların ve büyük emekler sonucu elde edilen ilk ürünlerin ve son teknolojilerin sergilendiği yerlerdir. Bu özelliklerinden dolayı fuarlar, ekonomik ve sosyal hayatın bir aynası olduğu gibi aynı zamanda dış ekonomik ilişkilerin de bir göstergesidirler dedi. 

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Günümüzde en önemli pazarlama yöntemlerinden birisi olarak kabul edilebilecek ihtisas fuarları, işletmelerin teknolojik yenilikleri takip edebilme ve üretim yapma biçimlerini bu doğrultuda geliştirebilmelerini sağlamalarının yanı sıra işletmelere rakiplerini ve ürünlerini analiz etme olanağını da sağlayacağının üzerinde durdu.
Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı; kişi sınırlamamız yok. Türkiye'de ve dünyada sektörümüzü ilgilendiren, ustalarımızın, sanatkarlarımızın görmeye ihtiyaç duydukları tüm fuarlara katılım gerçekleştiriyoruz. İsteyen her esnafımız odamıza başvurup tüm organizasyon ve etkinliklerimize katılabilir. Esnaf ve sanatkarlarımızdan, ustalarımızdan ricamız, değerli vakitlerini biraz olsun ayırıp etkinliklerimize katılmalarıdır. Türkiye'nin en etkin odalarından olduklarını söyleyen Taklacı; buna rağmen biz katılımı en üst düzeye çıkarmak istiyoruz, diyerek, fuara katılan katılımcı ve ziyaretçi üyelere, organizasyona destek veren herkese teşekkürlerini iletti.
 

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