  • BIST 99.225
  • Altın 282,526
  • Dolar 5,8521
  • Euro 6,4495
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Siteler esnafı ANKAMOB'un düzenlediği kültür gezileriyle Şanlıurfa'yı gezdi

 Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası  öncülüğünde, Siteler Esnafı için düzenlenen Şanlıurfa gezisi gerçekleştirildi.
Siteler esnafı ANKAMOB'un düzenlediği kültür gezileriyle Şanlıurfa'yı gezdi

Ankara Mobilyacılar Odası öncülüğünde yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Siteler Mobilyacı esnaf ve Sanatkarın, Tarihinin ve Milli şuur bilincinin yenilenmesi, manevi ve  milli kültürü kapsayan bu Vatan toprağını yerinde görmeleri ve sosyal aktiviteler sayesinde birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla,  Ankara Mobilyacılar Lakeciler odasının esnaf ve sanatkar üyelerinden oluşan elli kişilik kafile “Tarihi Kültür Gezisi 2019” adı altında düzenlenen gezi kapsamında; Şanlıurfa ziyaretini gerçekleştirdi.
    Sabah gün doğumuyla, kahvaltının ardından düzenlenen gezi kapsamında ziyaret edilen yerler, Hz. İbrahim’in doğduğu mağara, Balıklı göl, Mevlid-i Halil Camii, Hz. Eyyûb Peygamberin Sabır Makamı, Harran evleri, Göbekli Tepe, Halfeti Saklı Cennet, Selahaddin Eyyubi Camii, Hasan Padişah Camii, Gümrük Hanı ve tarihi çarşı gezilerek, kafilenin geniş kapsamlı bilgilendirilmeleri sağlandı ve ertesi gün  akşam saatlerinde geri dönüş yolculuğu başladı.
     Üyeler odanın eşliğinde geziye katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını, bu gezi esnasında Peygamberler Şehri Şanlıurfa’nın tarihin en büyük değerlerinden olduğunu ve bu tür organizasyonları düzenledikleri için Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası’ na şükranlarını, duygularını daha iyi anlamak noktasında, görgü ve bilgilerinin arttığını ifade ettiler. 
    Konuya İlişkin olarak Oda Başkanı Hüseyin TAKLACI; bizler üyelerimize tarihi zenginliklerimizi aşılamak adına bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz. Peygamberler şehri olarak bilinen ve Türkiye’ nin en büyük yedinci şehri olarak kabul edilen Şanlıurfa aynı zamanda efsanelerin şehridir. İnsanlık tarihinde önemli bir yer tutan Şanlıurfa, ilk buğday tarımının yapıldığı yer olarak kabul edilir. Üyelerimize tarihimizi, kültürümüzü yerinde göstermek onur verici, bizlere ulaşım konusunda desteklerini esirgemeyen Ankara Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok’ a  desteklerinden dolayı Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası olarak teşekkür ederiz. Dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ Belediyesi pazar alanlarına ücretsiz servis uygulaması başlattı11 Ekim 2019 Cuma 00:24
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse açılışa katıldı10 Ekim 2019 Perşembe 00:44
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok mezun olduğu okulu ziyaret etti10 Ekim 2019 Perşembe 00:41
  • Gölbaşı'nda hurda araçlar toplandı10 Ekim 2019 Perşembe 00:38
  • “BELKO Vitamin Büfeleri” Başkentlilere hizmet vermeye devam ediyor10 Ekim 2019 Perşembe 00:35
  • Geleneksel el sanatı ustaları Ankara Kalesi'nde bir araya gelecek10 Ekim 2019 Perşembe 00:33
  • Ankara kedisi Hayvanları Koruma Günü’nün Türkiye’deki simgesi oldu09 Ekim 2019 Çarşamba 00:49
  • Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor09 Ekim 2019 Çarşamba 00:48
  • Gölbaşı’nda “Türk Dünyasının Başkenti Ankara Konserleri” düzenlenecek09 Ekim 2019 Çarşamba 00:45
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafı ziyaret etti09 Ekim 2019 Çarşamba 00:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti