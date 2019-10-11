Siteler esnafı ANKAMOB'un düzenlediği kültür gezileriyle Şanlıurfa'yı gezdi

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde, Siteler Esnafı için düzenlenen Şanlıurfa gezisi gerçekleştirildi.

Ankara Mobilyacılar Odası öncülüğünde yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Siteler Mobilyacı esnaf ve Sanatkarın, Tarihinin ve Milli şuur bilincinin yenilenmesi, manevi ve milli kültürü kapsayan bu Vatan toprağını yerinde görmeleri ve sosyal aktiviteler sayesinde birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla, Ankara Mobilyacılar Lakeciler odasının esnaf ve sanatkar üyelerinden oluşan elli kişilik kafile “Tarihi Kültür Gezisi 2019” adı altında düzenlenen gezi kapsamında; Şanlıurfa ziyaretini gerçekleştirdi.

Sabah gün doğumuyla, kahvaltının ardından düzenlenen gezi kapsamında ziyaret edilen yerler, Hz. İbrahim’in doğduğu mağara, Balıklı göl, Mevlid-i Halil Camii, Hz. Eyyûb Peygamberin Sabır Makamı, Harran evleri, Göbekli Tepe, Halfeti Saklı Cennet, Selahaddin Eyyubi Camii, Hasan Padişah Camii, Gümrük Hanı ve tarihi çarşı gezilerek, kafilenin geniş kapsamlı bilgilendirilmeleri sağlandı ve ertesi gün akşam saatlerinde geri dönüş yolculuğu başladı.

Üyeler odanın eşliğinde geziye katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını, bu gezi esnasında Peygamberler Şehri Şanlıurfa’nın tarihin en büyük değerlerinden olduğunu ve bu tür organizasyonları düzenledikleri için Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası’ na şükranlarını, duygularını daha iyi anlamak noktasında, görgü ve bilgilerinin arttığını ifade ettiler.

Konuya İlişkin olarak Oda Başkanı Hüseyin TAKLACI; bizler üyelerimize tarihi zenginliklerimizi aşılamak adına bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz. Peygamberler şehri olarak bilinen ve Türkiye’ nin en büyük yedinci şehri olarak kabul edilen Şanlıurfa aynı zamanda efsanelerin şehridir. İnsanlık tarihinde önemli bir yer tutan Şanlıurfa, ilk buğday tarımının yapıldığı yer olarak kabul edilir. Üyelerimize tarihimizi, kültürümüzü yerinde göstermek onur verici, bizlere ulaşım konusunda desteklerini esirgemeyen Ankara Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok’ a desteklerinden dolayı Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası olarak teşekkür ederiz. Dedi.