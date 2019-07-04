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Siteler Esnafı Başkan Asım Balcı'yı ağırladı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Mobilyacılar Odasından Siteler esnafı ile kahvaltıda buluştu.
Siteler Esnafı Başkan Asım Balcı'yı ağırladı

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı tarafından düzenlenen kahvaltıya, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Siteler Bölgesindeki okul müdürleri ve Siteler esnafı katıldı. Katılım sağlayan esnaflara teşekkür eden Başkan Taklacı, “Siteler yeni bir dönüşüme giriyor, Sokakların güzelleştirilmesi, kurumsal kimlik çalışmaları, asfalt sorunları otopark ve peyzaj çalışmaları gibi acil ihtiyaç olan birçok meseleyi başkanımıza aktardık. Ayrıca 2 ayda bir odamızda üyelerimiz esnaflarımızla başkanımızı bir araya getirmek ve sorunlarımızı konuşmak istiyoruz” dedi.

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SORUNLAR KAYDEDİLDİ 

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, esnaftan gelen talepleri değerlendirdi ardından Siteler bölgesindeki çöp biriken noktaları Oda Başkanı Taklacı ile gezerek gerekli talimatları verdi.  Altındağ Kaymakamı Karaömeroğlu ise böyle bir buluşma gerçekleştirdiği için Başkan Taklacı’ya teşekkür ederek Siteler’de bulunan güvenlik sorunları ve çözümleri ile ilgili bilgiler verdi. 

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