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Siteler esnafı Çanakkale'ye giderek şehitleri yad etti

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası  öncülüğünde, Siteler Esnafı için düzenlenen Çanakkale Gezisi gerçekleştirildi.
Siteler esnafı Çanakkale'ye giderek şehitleri yad etti

Ankara Mobilyacılar Odası öncülüğünde yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Siteler Mobilyacı esnaf ve Sanatkarın, Tarihinin ve Milli şuur bilincinin yenilenmesi, manevi ve milli kültürü kapsayan bu Vatan toprağını yerinde görmeleri ve sosyal aktiviteler sayesinde birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla,  Ankara Mobilyacılar Lakeciler odasının esnaf ve sanatkar üyelerinden oluşan kafile ile birlikte yüz kişilik kafile “Tarihe Yolculuk Çanakkale Gezisi 2020” adı altında düzenlenen gezi kapsamında; Çanakkale ziyaretini gerçekleştirdi.

Sabah gün doğumuyla, kahvaltının ardından düzenlenen gezi kapsamında ziyaret edilen yerler uzman rehber eşliğinde gezilerek, kafilenin geniş kapsamlı bilgilendirilmeleri sağlandı ve Çanakkale’de; Kanlı sırt, 57.Alay Şehitliği, Conk bayırı, Arıburnu, Zığındere Sargı Yeri, Şehitlik Abidesi, Ertuğrul Koyu, Yahya Çavuş Şehitliği, Alçıtepe Canlı Tarih Müzesi, Mecidiye Tabyaları ve Seyit Onbaşı Anıtı, Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyaları ile Eceabat Tarihe Saygı Anıtı ve Parkı ziyaret edilmiş olup, aynı gün hareketle akşam saatlerinde geri dönüş yolculuğu başladı.

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Konuya İlişkin olarak Oda Başkanı Hüseyin TAKLACI; Tarihimizin en hüzünlü zaferidir Çanakkale. Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekûn direnişinin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren Aziz Mehmetçiklerimizindir. Çanakkale 20 yüzyılın en büyük destanlarından birisi olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizin birliği ve geleceği açısından bir savaş yoktur ki Çanakkale Zaferi kadar önemli olsun. Çanakkale her Türk İnsanının bilmesi ve özümsemesi gereken bir gerçektir. 250 bin insanımızın şahadet mertebesine ulaştığı Çanakkale’de her yaştan insanımız gönüllü olarak savaşmış, kadınlar cephedekiler için çorap örmüş, mermi imalatında bile çalışmışlardır. Kısaca vatanın her bir ferdi kendisine yönelen bu vahşi akına elbirliğiyle dur demesini bilmiştir. Bu cephenin isimsiz kahramanları, vatanın her bir köşesinden Çanakkale’ye koşarken, asla geri dönmeyi düşünmemişler, Türklük onur ve haysiyetini en güzel şekilde korumakla üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir. Onlar, Çanakkale Zaferi’ni elde etmekle, sadece bir zafer değil, Türk milletinin Anadolu’daki varlığının devamını da pekiştiğine vurgu yaptı.
Övgülerin en güzeline layık olan Çanakkale Şehitleri asla unutulmayacak, Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaklardır. Geçmişte nasılsa günümüzde de Ülkemizin ve Devletimizin bu günlerinde hep yanında olacağız Bahar Kalkanı Harekatına Destek amaçlı buralara geldik ve sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Vatan için tek yürek olmaya esnafımızla hazırız. İdlib’ te Şehadet Mertebesine ulaşan kahramanlarımıza Allah’ tan Rahmet, Gazilerimize şifalar, kederli Türk Milletine Baş sağlığı dilerim. Ruhları şad olsun. Dedi.

Üyeler odanın eşliğinde  geziye katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını, bu gezi esnasında Çanakkale Savaşlarında yaşanılan zorlukları ve bu savaşlarda gösterilen milli birlik ve beraberlik duygularını daha iyi anlamak noktasında, görgü ve bilgilerinin arttığını ifade ettiler. 
 

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