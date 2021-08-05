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Siteler Esnafı İMOB İstanbul Mobilya Fuarı'nda

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası , Sitelerdeki mobilyacı, usta esnaf ve sanatkârlar ile birlikte sabah namazını Eyüp Sultan Camiinde kılarak ardından, Ayosofya ziyareti gerçekleştirdi.
Siteler Esnafı İMOB İstanbul Mobilya Fuarı'nda

Ankara Mobilyacılar Odası öncülüğünde yaklaşık 80 kişinin katılımıyla İstanbul'a giden Siteler esnafı; bu tür organizasyonlardan memnun olduklarını, Yeni teknoloji ve son mobilya trendlerini yerinde görme imkanı bulduklarını ve ülkenin ekonomik kalkınmasında katkıda bulunmak için her zaman gördüklerinin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını söylediler. Fuar organizasyonuna esnafların ilgisi yoğundu. Siteler esnafının da ürünlerinin sergilendiği el işi mobilyaların ağırlıkta olduğu Fuar ziyaretine rekor sayıda mobilyacı esnaf ve sanatkâr ustalar katıldı.

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 Konuya ilişkin olarak oda Başkanı Hüseyin TAKLACI; yaptığı açıklamada nerede bir yenilik var biz oradayız. Ülkemizdeki tüm fuarlara esnaflarımızı götürmemizdeki gayemiz fuarlarda üyelerimizin, mobilya da dünyadaki en son trendleri takip etmesi, meslekle ilgili ürün ya da hizmetlerdeki teknolojik gelişmeleri görmesi, bilgi ve yenilikleri yerinde tespit edebilmesidir. Amacımız Esnaf ve sanatkârlarımızın önünün açılması ufkunun genişlemesi ve rekabet gücünün artırılmasıdır. Uluslararası ticaretin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, fuarların önemi de vazgeçilmez bir şekilde artmaktadır. Fuarlar, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların ve büyük emekler sonucu elde edilen ilk ürünlerin ve son teknolojilerin sergilendiği yerlerdir. Bu özelliklerinden dolayı fuarlar, ekonomik ve sosyal hayatın bir aynası olduğu gibi aynı zamanda dış ekonomik ilişkilerin de bir göstergesidirler dedi. 

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Günümüzde en önemli pazarlama yöntemlerinden birisi olarak kabul edilebilecek ihtisas fuarları, işletmelerin teknolojik yenilikleri takip edebilme ve üretim yapma biçimlerini bu doğrultuda geliştirebilmelerini sağlamalarının yanı sıra işletmelere rakiplerini ve ürünlerini analiz etme olanağını da sağlayacağının üzerinde durdu.
Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı; kişi sınırlamamız yok. Türkiye'de ve dünyada sektörümüzü ilgilendiren, ustalarımızın, sanatkârlarımızın görmeye ihtiyaç duydukları tüm fuarlara katılım gerçekleştiriyoruz. İsteyen her esnafımız odamıza başvurup tüm organizasyon ve etkinliklerimize katılabilir.

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Esnaf ve sanatkarlarımız dan, ustalarımızdan ricamız, değerli vakitlerini biraz olsun ayırıp etkinliklerimize katılmalarıdır. Türkiye'nin en etkin odalarından olduklarını söyleyen Taklacı; buna  rağmen biz katılımı en üst düzeye çıkarmak istiyoruz, diyerek, fuara katılan katılımcı ve ziyaretçi üyelere, organizasyona destek veren ve Ankara Ticaret Odası Mobilyacılar komitesine teşekkürlerini iletti.

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