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Siteler esnafına 30 bin maske

30 bin maskenin dağıtıldığı programda, amaçlarının esnafı motive etmek olduğunu söyleyen oda başkanı Hüseyin Taklacı, “Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için uğraşıyoruz” dedi.
Siteler esnafına 30 bin maske

Türk Kızılayı Altındağ Toplum Merkezi, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte Siteler esnafına maske dağıttı. 30 bin maskenin dağıtıldığı etkinlikte gazetemize konuşan oda başkanı Hüseyin Taklacı, pandemi sürecinde esnafı motive etmek ve  moralini yüksek tutmak için bu tür etkinliklere önem verdiklerini, yaşanan sıkıntıları asgari seviyeye indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

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180 BİN MASKE DAĞITILDI
Taklacı, “Siteler’de esnafımıza bugüne kadar yaklaşık 150 bin maske dağıttık. Bugün ise Türk Kızılayı Altındağ Toplum Merkezi aracılığıyla 30 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik. Türk Kızılayı esnafımıza destek verdi. Gazeteniz aracılığıyla kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Kızılayının burada güzel bir merkezi var. Başarılı işlere imza atıyorlar. Geçtiğimiz günlerde kendilerini ziyaret de ettik.”

ALTINDAĞ’DA OLMASI GURUR VERİYOR
“Gerek çocuklarla ilgili olsun gerek gençlerle ilgili olsun tüm birimleri kurmuşlar ve her türlü sosyal desteği sağlıyorlar. Merkezde her türlü donatı var. Böyle bir merkezin Altındağ’da olması bizlere gurur veriyor. Türk Kızılayı yabancı çalışanlarla ilgili de bizlere çok destek veriyor. Bu tür çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu konularda el ele olmalıyız, birlik olmalıyız.”

ESNAFIMIZIN MORALİNİ YÜKSEK TUTUYORUZ
“Geçmiş dönemlerde kan bağışı için yine birlikte çalışmıştık. Bu tür etkinlikleri sürekli yapmaya çalışıyoruz. İşimizin hakkını vermek için mücadele ediyoruz. Esnafımızın moralini yüksek tutmak için uğraşıyoruz. Esnafımızı motive etmezsek üretim aksar. Pandemi döneminde yaşanan sıkıntıları asgari seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak bu tür çalışmaları yapmaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK
İlerleyen zamanlarda bu tür etkinliklerin devam edeceğinin müjdesini veren Taklacı, “İlerleyen günlerde bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Esnafımızı bu konuda gerek sosyal medyadan gerek SMS aracılığıyla bilgilendiriyoruz. Odamızın gücü doğrultusunda etkinlik yapıyoruz. Bizlerin sesi olduğunuz için gazetenize ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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