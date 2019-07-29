Siteler esnafıyla buluştular

Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ve Ankara Ticaret Odası Halı Mobilya Komitesi Meclis Üyeleri, Başkan Hüseyin Taklacı’nın ev sahipliğinde Sitelerin Boyacı esnafı ile kahvaltıda buluştu.

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı tarafından düzenlenen kahvaltıya, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ve Ankara Ticaret Odası Halı Mobilya Komitesi Meclis Üyeleri ve mobilya boyacıları katıldı.

Katılım sağlayan esnaflara teşekkür eden Başkan Taklacı, Siteler yeni bir dönüşüme giriyor, Sokakların güzelleştirilmesi, kurumsal kimlik çalışmaları, asfalt sorunları otopark ve peyzaj çalışmaları gibi acil ihtiyaç olan birçok meseleyi Vekilimize ve Belediye Başkan Yardımcımıza aktardık. Ayrıca 2 ayda bir odamızda üyelerimiz esnaflarımızla, yetkilileri bir araya getirmek ve sorunlarımızı konuşmak istiyoruz. Dedi.

BOYACILARIMIZA YIPRANMA PAYI VERİLMELİ

Başkan Taklacı, Mobilyanın olmazsa olmazı, tamamlayıcı sektörü lakecilik, polyesterciliktir. Maalesef boyahanelerde kullanılan kimyasal içerikli boya ve türevi maddeler, kanserojen toz içeriyor. Bu sebeple boyacılarımız, bizlerin mağazalarda ışıl ışıl parıltıyla gördüğümüz mobilyaları o hale getirmek için bu kimyasalları gece gündüz solumak zorunda kalıyorlar.

Ekmek paralarını kazanmak için sanatlarını konuşturan, değerli ustalarımız mesleklerini icra etmek için maalesef sağlıklarından oluyorlar. İlgili birimlere defalarca ilettiğimiz bu hususu bir kez de esnafımızın önünde sayın vekilimize iletmek isterim. Boyacılarımızın yıpranmasına göz yumamayız, Esnafımızın sağlıklı bir ömür geçirmesi gerekmekte, Mesleki Hastalıklar Hastanesi ve Üniversitelerin yaptığı araştırmalara göre, mobilya boyacılığı yapan her 10 ustadan 9’u 40 yaşından sonra solunum yolu rahatsızlıklarından birini yaşamakta, kanser olma ihtimalleri ortalamanın çok çok üstünde, yasal olarak meslekleri çok tehlikeli meslekler sınıfına girmekte, Boyacılarımıza da diğer çok tehlikeli sınıftaki meslekler gibi prim ödeme gün sayısının dörtte ikisi kadar yani her yıl için 180 gün itibari hizmet süresi eklenmelidir. Dedi.

Sayın Milletvekilimiz Orhan Yeğin’e, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak’a ve Ankara Ticaret Odası Meclis Üyelerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. İstediğiniz gibi yetkililere sorunlarınızı yöneltebilirsiniz, ayrıca odamız her zaman esnafımız ve yerel yönetimler arasında köprü görevi görmüştür. Esnafımız sorunlarını farklı zamanlarda bizlere de iletebilir, bizlerde ilgili mercileri durumdan haberdar ederiz. Sayın Vekilimiz olsun Belediye Başkan Yardımcımız Abdurrahman Bey olsun siteler için her şeyi yapacak durumdalar Gece gündüz sizler için çalıştıklarına şahit olduk. O sebeple kendilerine teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum dedi.

Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, siteler esnafı bizler için çok değerlidir. Bizler de bugünlere atölyelerde çıraklık yaparak geldik. Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek sorunlarını dinleyeceğiz ve çözümler arayacağız.Nazik davetlerinden dolayı esnafla bir araya gelmemize vesile olan başta Hüseyin Taklacı başkanım ve Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası ekibine teşekkürlerimi sunarım. Dedi.