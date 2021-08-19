Siteler’de aşure ikramı

Mobilyacılar ve Lakeciler Odası mübarek Muharrem ayı vesilesiyle Siteler’de aşure dağıttı. Etkinliğe çok sayıda siyasi, bürokrat ve vatandaş katıldı.

Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf Sanatkârlar Odası her yıl geleneksel olarak düzenlediği Muharrem Ayı Aşure Günü etkinliğini gerçekleştirdi. Dualar eşliğinde başlayan etkinliğe birçok siyasi ve bürokrat katıldı. Programda Siteler esnafına ücretsiz aşure dağıtımı yapıldı.

BİRÇOK SİYASİ VE BÜROKRAT KATILDI

Programa, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Mhp Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Altındağ İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Altındağ Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Önder Tosun, ATO Meclis Üyesi Ufuk Şener, Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, Geçmiş Dönem MÜSİAD Başkanı Hasan Basri Acar, Ankara Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Gazetemize konuşan ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımını siteler esnafı arasında birlik beraberlik havası oluşturduğunu, bu manevi duyguyu hep birlikte idrak etmeninde mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Siteler esnafının güçlü bir STK olduğunu belirterek bu tür özel günlerde yaptıkları faaliyetlerin esnafa güç kattığını söyledi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA