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Siteler’de ücretsiz maske dağıtımı

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası, yoğun bir şekilde üretime devam eden sitelerde çalışanlar ve esnafa covid-19 salgını nedeniyle maske dağıtımı yaptı.
Siteler’de ücretsiz maske dağıtımı

Altındağ Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Mamak Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Pursaklar Belediyesi’nden maske desteği alarak, esnafa dağıtımını yapan Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Sitelerde Ankara’nın birçok yerinde ikamet eden vatandaşlarımız çalışıyor, özellikle sosyal mesafenin evdeki kadar korunamadığı iş hayatında esnafımız yoğun bir şekilde maske tüketiyor.

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Çevre ilçe belediyelerimizden aldığımız destekle, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak ve sms ile haberdar ederek üyelerimize maske dağıtımını gerçekleştirdik, halende maske dağıtımımız devam etmektedir. Bu süreçte mobilyacı esnafını yalnız bırakmayan değerli belediyelerimize teşekkürlerimi sunarız. 
 

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