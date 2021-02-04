Siteler'den KOSGEB başkanına ziyaret

Ankara Mobilyacılar Odası, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’u yeni görevinde başarılar dilemek; mobilyacı, boyacı ve Siteler esnafının KOSGEB taleplerini dile getirmek üzere makamında ziyaret etti.

Oda çalışmaları hakkında KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’a bilgiler veren Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, özellikle üyelerinin küçük ölçekli işletmeler olduğunu hatırlatarak, Siteler esnafı için KOSGEB’in önemine değindi. KOSGEB’in dijital alanda ki yeniliklerini memnuniyetle karşıladığını belirten Başkan Taklacı, “Destek süreçlerinin büyük bölümü KOSGEB tarafından dijital alana taşındı evrak yükünün çoğu azaldı, esnafımız desteklere daha çabuk ulaşıyor bu anlamda KOSGEB’i tebrik etmek gerekir. Ancak özellikle sektörel alanda desteklerin meslek örgütlerinin görüşleri alınarak düzenlenmesi destekleri daha verimli hale getirir. Çünkü her sektörün ihtiyaçları farklı, mağazacımızın kira desteğine, mobilyacımızın makineye, boyacımızın hammaddeye ihtiyacı var. İhtiyaçlar belirlenerek destek üretilmeli özellikle makine desteği konusunda sayın başkanımızdan ricada bulunduk, kendileri de çalışma yaptıklarını dile getirdiler, bu sebeple şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

İSTENİRSE TAMAMI YERLİ OLUR

Mobilya sektöründe istenildiği takdirde tamamı yerli üretim yapabildiklerini de hatırlatan Hüseyin Taklacı, “Mobilya katma değeri yüksek, tamamı yerli üretilebilen ve üretim gücünün çok yüksek olduğu sektörlerimizin başında geliyor, Pandemi nedeni ile uygulanan kısıtlamalara rağmen büyümeyi süreklilik haline getiren sektörümüzün önü açık. Hammadde ve makine destekleri gibi kolaylıklar sağlandığında hem iç pazarda hem ihracat kanalında mobilya sektörünü güzel günler bekliyor. Bu hususta KOSGEB’in de gerekli desteği sağlayacağına inanıyoruz. KOSGEB Başkanımız Hasan Basri Kurt’a yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

“ÇITAYI YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Mobilyacı Odasının ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “Siteler Mobilyasının ve üreticilerimizin gücünü biliyoruz, özellikle emek yoğun olarak ortaya çıkan mobilyaların yurtdışında ülkemizi ileri seviyeye taşıdığını ve ülkemizin mobilyada bir dünya markası olduğunun farkındayız, çıtayı daha yükseğe taşımamız için gerekeni bizlerde yapacağız” dedi.