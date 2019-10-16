  • BIST 94.137
  • Altın 281,890
  • Dolar 5,8801
  • Euro 6,4975
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Siteler'den Mehmetçiğe dua

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı Siteler’de Barış Pınarı Harekatı’na destek için bayrak dağıttı, esnafla birlikte Kahraman Mehmetçik için dualar etti. 
Siteler'den Mehmetçiğe dua

Türkiye'nin her yerinden kahraman Mehmetçiğe destek programları sürüyor. Dün de Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ankara Başkanı Hasan Basri Acar ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca bugün 9'uncu gününe giren Barış Pınarı Harekatı'na destek için sitelerde buluştu. Esnaf ve vatandaşların geniş katılımıyla ANKAMOB önünde buluşan başkanlar bayrak dağıttı ve Kahraman Mehmetçikler için dualar ederek birlik ve beraberlik masajı verdi.

mehmetcige-destek,-asim-balci,-huseyin-taklaci,-hasan-basri-acar,-ahmet-karaca,-ankamob,--baris-pinari-hareketi,.jpg

ÇANAKKALE’DE KURTULUŞ SAVAŞI’NDA NASILSAK ŞİMDİ DE ÖYLEYİZ 

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise milletçe tek yürek olunduğunu ve tüm dünyaya bildiğimiz yoldan şaşmama mesajı verildiğine dikkat çekerek, “Rabbimiz ordumuza yardım etsin. Bütün dünya bir araya gelse de doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayız. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de dünyaya karşı tek kalmış ama mücadele vermişsek bugün de aynı noktadayız. Verilecek en güzel mesaj bugün Siteler‘den birlik ve beraberlik mesajıdır. Kahraman Mehmetçiğimiz bilsin ki 82 milyon onların arkasında. Rabbim onları muzaffer etsin” diye konuştu. 

mehmetcige-destek,-asim-balci,-huseyin-taklaci,-hasan-basri-acar,-ahmet-karaca,-ankamob,--baris-pinari-hareketi,,.jpg

VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı ise katılanlara teşekkür ederek, “Burada Barış Pınarı Hareketi için toplandık.  Vatan sevgisi imandandır diyorum. Tüm arkadaşlarımıza buraya geldikleri için teşekkür ederim. Bizler siteler esnafı olarak her zaman askerimizin arkasındayız. Dualarımız onlarla” diye konuştu.  

mehmetcige-destek,-asim-balci,-huseyin-taklaci,-hasan-basri-acar,-ahmet-karaca,-ankamob,--baris-pinari-hareketi,,,.jpg

DUALARIMIZ ONLARLA

Bayrak dağıtımına ve duaya katılan esnaf da gazetemize duygularını şöyle ifade etti:
“Bugün askerlerimiz için duamızı ettik. Vatanımız için her zaman göreve hazırız. Askerlerimiz orada mücadele veriyor bizlere düşen onlara destek olmaktır. Evimizde iş yerimizde hayatın her anında aklımız onlarda. Bizlerin rahat uyuması için canları pahasına orada mücadele veriyorlar. Rabbim onları korusun ve muzaffer etsin. İnşallah en kısa sürede görevlerini tamamlayıp sağ salim vatanlarına dönerler.” 

mehmetcige-destek,-asim-balci,-huseyin-taklaci,-hasan-basri-acar,-ahmet-karaca,-ankamob,--baris-pinari-hareketi,,,,.jpg

Erkal Erdoğan / İLKSAYFA 

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk Et AVM'si Kahramankazan’da açıldı16 Ekim 2019 Çarşamba 00:10
  • Bolu’nun incisi Abant Tabiat Parkı15 Ekim 2019 Salı 00:30
  • Hamamarkası Vardar Sokak’taki bozuk yola kilit taş döşendi15 Ekim 2019 Salı 00:25
  • Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu'ndan Barış Pınarı Harekatı’na destek15 Ekim 2019 Salı 00:20
  • Kızılcahamam Belediyesi'nden tel örgülü önlem15 Ekim 2019 Salı 00:15
  • Ankara’nın Taekwondo Kulüpleri 2020 şampiyonalarına hazırlanıyor15 Ekim 2019 Salı 00:10
  • 'Altın Elbiseli Adam'ın Türkiye yolculuğu sona eriyor14 Ekim 2019 Pazartesi 10:42
  • TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş’tan şoförlere uyarı: Yolcuya kibar olun14 Ekim 2019 Pazartesi 08:10
  • İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde bulunan 90 yıllık kasalar büyük ilgi görüyor14 Ekim 2019 Pazartesi 07:20
  • Kalede el sanatları şöleni14 Ekim 2019 Pazartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti