Siteler'den Mehmetçiğe dua

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı Siteler’de Barış Pınarı Harekatı’na destek için bayrak dağıttı, esnafla birlikte Kahraman Mehmetçik için dualar etti.

Türkiye'nin her yerinden kahraman Mehmetçiğe destek programları sürüyor. Dün de Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı , Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı , Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ankara Başkanı Hasan Basri Acar ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca bugün 9'uncu gününe giren Barış Pınarı Harekatı'na destek için sitelerde buluştu. Esnaf ve vatandaşların geniş katılımıyla ANKAMOB önünde buluşan başkanlar bayrak dağıttı ve Kahraman Mehmetçikler için dualar ederek birlik ve beraberlik masajı verdi.

ÇANAKKALE’DE KURTULUŞ SAVAŞI’NDA NASILSAK ŞİMDİ DE ÖYLEYİZ

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise milletçe tek yürek olunduğunu ve tüm dünyaya bildiğimiz yoldan şaşmama mesajı verildiğine dikkat çekerek, “Rabbimiz ordumuza yardım etsin. Bütün dünya bir araya gelse de doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayız. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de dünyaya karşı tek kalmış ama mücadele vermişsek bugün de aynı noktadayız. Verilecek en güzel mesaj bugün Siteler‘den birlik ve beraberlik mesajıdır. Kahraman Mehmetçiğimiz bilsin ki 82 milyon onların arkasında. Rabbim onları muzaffer etsin” diye konuştu.

VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı ise katılanlara teşekkür ederek, “Burada Barış Pınarı Hareketi için toplandık. Vatan sevgisi imandandır diyorum. Tüm arkadaşlarımıza buraya geldikleri için teşekkür ederim. Bizler siteler esnafı olarak her zaman askerimizin arkasındayız. Dualarımız onlarla” diye konuştu.

DUALARIMIZ ONLARLA

Bayrak dağıtımına ve duaya katılan esnaf da gazetemize duygularını şöyle ifade etti:

“Bugün askerlerimiz için duamızı ettik. Vatanımız için her zaman göreve hazırız. Askerlerimiz orada mücadele veriyor bizlere düşen onlara destek olmaktır. Evimizde iş yerimizde hayatın her anında aklımız onlarda. Bizlerin rahat uyuması için canları pahasına orada mücadele veriyorlar. Rabbim onları korusun ve muzaffer etsin. İnşallah en kısa sürede görevlerini tamamlayıp sağ salim vatanlarına dönerler.”

Erkal Erdoğan / İLKSAYFA

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